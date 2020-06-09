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Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера

09.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе. По предварительной информации, загорелась покрасочная камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера

Сильное задымление минчане заметили со стороны улиц Буденного и Долгобродской. На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, видно, как огонь вырывается наружу.

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера

Пожар локализовали буквально в течение 15 минут.

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера

На месте продолжают работать подразделения МЧС. Все подробности выясняются.

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Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе. По предварительной информации, загорелась покрасочная камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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