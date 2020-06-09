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Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе. По предварительной информации, загорелась покрасочная камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильное задымление минчане заметили со стороны улиц Буденного и Долгобродской. На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, видно, как огонь вырывается наружу.
На месте продолжают работать подразделения МЧС. Все подробности выясняются.
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Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе. По предварительной информации, загорелась покрасочная камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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