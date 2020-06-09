|
Лукашенко на совещании с силовиками: Демократия демократией, но беспредела быть не должно
Источник материала: Tut.by
9 июня Александр Лукашенко проводит совещание с силовым блоком. Об э том сообщает телеграм-канал
— Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в
Телеграм-канал
Тема совещания не озвучивается, но можно предположить, что речь пойдет о предвыборной кампании и выборах президента Беларуси, которые пройдут 9 августа.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)