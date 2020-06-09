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Лукашенко на совещании с силовиками: Демократия демократией, но беспредела быть не должно

09.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 июня Александр Лукашенко проводит совещание с силовым блоком. Об э том сообщает телеграм-канал ОНТ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон, — сказал Лукашенко.

Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал фотографию с совещания — на снимке можно увидеть председателя КГБ Валерия Вакульчика, министра внутренних дел Юрия Караева, главу Следственного комитета Ивана Носкевича, руководителя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, начальник ОАЦ Андрея Павлюченко, спикера Совета Республики Наталью Кочанову, спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко, главу Администрации президента Игоря Сергеенко.

Тема совещания не озвучивается, но можно предположить, что речь пойдет о предвыборной кампании и выборах президента Беларуси, которые пройдут 9 августа.

(Будет дополнено)

 
 
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- Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с...
 
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