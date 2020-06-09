В 2006 году обвинение по статье 342 было предъявлено кандидату в президенты Александру Козулину, который 25 марта того года устроил марш к изолятору временного содержания в Минске, добиваясь освобождения задержанных. В 2011 году эта статья применялась к политикам, которые были на площади Независимости вечером после выборов 19 декабря 2010 года, напоминает

9 июня пресс-служба Следственного комитета сообщила в Telegram о том, какие обвинения предъявлены блогеру Сергею Тихановскому и ещё 7 задержанным. Их обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК). За это предусмотрен штраф или арест, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Дополнительно действия одного из упомянутых людей (кого именно, не сообщается) квалифицированы по статье "Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел" (ст. 364). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел.





— В ходе следственных действий, изучения видеозаписей с места пикетирования, установлено еще одно лицо, применившее насилие к сотрудникам милиции, доставлявшим задержанных в служебный транспорт. В отношении него возбуждено уголовное дело. С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.





В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.





TUT.BY Накануне невеста задержанного вместе с Тихановским Вергилия Ушака сообщила ПЦ «Весна», что ее жениху предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, либо активное участие в таких действиях). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, пишет





Обвинение по этой же статье предъявлено и Артему Сакову. Как сообщила правозащитникам его мама, Артем остается под стражей.





Санкция ст. 342 предусматривает штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст. 364 грозит арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.





Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.









3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.





Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.





Юристы общественной организации «Правовая инициатива» подали сообщение о задержании Сергея Тихановского в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. В сообщении отмечается, что собрание, которое организовал Сергей Тихановский, было исключительно мирным, а сотрудники милиции не предприняли никаких мер для защиты участников мирного собрания от противников, имеющих провокационные цели.





Сейчас по «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.