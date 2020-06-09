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СК предъявил обвинения участникам пикета в Гродно

09.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК предъявил обвинения участникам пикета в ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел расследует Следственный комитет Беларуси, сообщили в СК.

По данным следствия, два сотрудника милиции пострадали 29 мая в ходе незаконного общественного мероприятия, устроенного во время пикета по сбору подписей в Гродно.

Сообщается также, что блогеру Сергею Тихановскому и еще семи участникам незаконной акции предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

Отмечается также, что прокуратура дала санкцию на то, чтобы к обвиняемым была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Гродно
 
 
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Уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел расследует Следственный комитет Беларуси, сообщили в СК. По данным следствия, два...
 
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