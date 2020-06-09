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Профсоюзы Бельгии намерены бастовать против насилия в отношении сотрудников полиции
Источник материала: ОНТ
Бельгийские полицейские намерены бастовать против стычек в Брюсселе.
В столице Евросоюза воскресная демонстрация против расизма переросла в погромы и столкновения со стражами порядка. В полицейских летели камни и бутылки, в центре города разграблены магазины. В тот вечер были задержаны 239 человек, 37 полицейских пострадали. Профсоюзы уже заявили властям, что намерены бастовать против насилия в отношении сотрудников полиции. В частности, возмущает сам факт разрешения на манифестацию в условиях карантинных мер.
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Бельгийские полицейские намерены бастовать против стычек в Брюсселе. В столице Евросоюза воскресная демонстрация против расизма переросла в погромы и...
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