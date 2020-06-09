|
Соратник Тихановского пробыл за решёткой 30 суток, а ему присудили еще 15
Источник материала: Партизан
Соратник видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") гомельский активист Юрий Власов пробыл за решеткой 30 суток, а ему присудили еще 15.
Как сообщает
Власов должен был выйти на свободу 6 июня. Но в тот день его вывезли из изолятора временного содержания на служебном автомобиле, а через несколько часов привезли обратно. Суд состоялся на следующий день.
Накануне стало известно, что Сергею Тихановскому, который находится за решеткой с 29 мая, предъявили обвинение. Какое именно, станет известно во вторник. Обвинения предъявили и группе его соратников. Известно, что их обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соратник видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") гомельский активист Юрий Власов пробыл за решеткой 30 суток, а ему присудили еще 15.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)