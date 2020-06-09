СК рассказал, в чем обвиняется Тихановский и другие участники пикета

Источник материала: Ежедневник

Гомельскому блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение в организации и подготовке митинга, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В сообщении говорится, что 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей было организовано проведение незаконного общественного мероприятия – митинга. В ходе него совершены действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате, информирует СК, пострадали два сотрудника органов внутренних дел.

Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.