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Сколько талантов вышло из стен?! В школе искусств состоялось чествование выпускников

09.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Пятьдесят два выпускника недавно покинули стены Ивьевской детской школы искусств. Такого большого выпуска не было за всю историю учреждения, сообщают в ДШИ. Завершили обучение в школе 31 учащийся инструментального, 11 –  хореографического, 5 – театрального отделений и 5 юных художников. Некоторые юноши и девушки собираются продолжить обучение в учреждениях образования, дающих профессии музыкального и искусствоведческого профилей.

 Среди выпускников немало тех, кто проявил себя во время учебы своим участием в различного рода творческих конкурсах.

Это выпускники театрального отделения (учитель Н. Афонина): Ксения Паевья, Виктория Бабук, Роман Клинцевич, Алексей Усс, инструментального отделения – Александр Белоголовый (учитель А. Харченко), Ирина Будрик (учитель Н. Дейкун), Роман Кевра (учитель О. Горелик), Любовь Степанушко (учитель И. Жебрик),   народное пение – Ольга Масейко (учитель А. Валюк),  хореографического отделения – танцевальный коллектив «Хорошенькие»  Ксения Пилипчик, Ярослава Усс, Анастасия Павловская, Ксения Ерохина.

Сколько талантов вышло из стен?! В школе искусств состоялось чествование выпускников

Сколько талантов вышло из стен?! В школе искусств состоялось чествование выпускников

Сколько талантов вышло из стен?! В школе искусств состоялось чествование выпускников

Сколько талантов вышло из стен?! В школе искусств состоялось чествование выпускников

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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Пятьдесят два выпускника недавно покинули стены Ивьевской детской школы искусств. Такого большого выпуска не было за всю историю учреждения,...
 
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