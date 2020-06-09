Сколько талантов вышло из стен?! В школе искусств состоялось чествование выпускников

Источник материала: Ивьевский край

Пятьдесят два выпускника недавно покинули стены Ивьевской детской школы искусств. Такого большого выпуска не было за всю историю учреждения, сообщают в ДШИ. Завершили обучение в школе 31 учащийся инструментального, 11 – хореографического, 5 – театрального отделений и 5 юных художников. Некоторые юноши и девушки собираются продолжить обучение в учреждениях образования, дающих профессии музыкального и искусствоведческого профилей.

Среди выпускников немало тех, кто проявил себя во время учебы своим участием в различного рода творческих конкурсах.

Это выпускники театрального отделения (учитель Н. Афонина): Ксения Паевья, Виктория Бабук, Роман Клинцевич, Алексей Усс, инструментального отделения – Александр Белоголовый (учитель А. Харченко), Ирина Будрик (учитель Н. Дейкун), Роман Кевра (учитель О. Горелик), Любовь Степанушко (учитель И. Жебрик), народное пение – Ольга Масейко (учитель А. Валюк), хореографического отделения – танцевальный коллектив «Хорошенькие» Ксения Пилипчик, Ярослава Усс, Анастасия Павловская, Ксения Ерохина.

















И. МИХАЙЛОВА.