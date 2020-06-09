ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко расширил объем господдержки сельскому хозяйству

09.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава государства изменил в указе № 407 «О поддержке организаций агропромышленного комплекса» порядок компенсации потерь банков и Банка развития по кредитам, выданным в 2008-2014 годах. Теперь она будет осуществляться в течение периода не только предоставления отсрочки (рассрочки) погашения кредита, но и выплаты процентов.




Отметим, что такая отсрочка по 9 различным программам финансирования и поддержки сельского хозяйства указом № 407 предоставлена до 2023-2027 годов, а по некоторым — до 2033 и даже 2035 года.

Кроме того, такая помощь будет оказана еще 3 организациям АПК. Кроме того, Беларусбанку будут компенсированы за счет бюджета потери от предоставления отсрочки по ранее выданным кредитам этим сельхозорганизациям, остаток по которым составляет 574 тыс. рублей.

Также указом № 208 уточняется порядок выплаты за счет бюджета компенсации потерь банков и Банка развития по кредитам, выданным сельхозорганизациям-банкротам. На период проведения процедуры конкурсного производства в отношении таких организаций выплата компенсации приостанавливается. А по окончании этой процедуры выплата возобновляется на прежних условиях.

Промышленное выращивание арбузов в открытом грунте разворачивается в Могилевской области

Также указом № 208 определен порядок выплаты компенсации потерь банков и Банка развития в случаях реорганизации предприятий-должников или их реализации как имущественного комплекса.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства изменил в указе № 407 «О поддержке организаций агропромышленного комплекса» порядок компенсации потерь банков и Банка развития по кредитам,...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК рассказал, в чем обвиняется Тихановский и другие участники пикета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика