Лукашенко расширил объем господдержки сельскому хозяйству













Отметим, что такая отсрочка по 9 различным программам финансирования и поддержки сельского хозяйства указом № 407 предоставлена до 2023-2027 годов, а по некоторым — до 2033 и даже 2035 года.





Кроме того, такая помощь будет оказана еще 3 организациям АПК. Кроме того, Беларусбанку будут компенсированы за счет бюджета потери от предоставления отсрочки по ранее выданным кредитам этим сельхозорганизациям, остаток по которым составляет 574 тыс. рублей.





Также указом № 208 уточняется порядок выплаты за счет бюджета компенсации потерь банков и Банка развития по кредитам, выданным сельхозорганизациям-банкротам. На период проведения процедуры конкурсного производства в отношении таких организаций выплата компенсации приостанавливается. А по окончании этой процедуры выплата возобновляется на прежних условиях.





Промышленное выращивание арбузов в открытом грунте разворачивается в Могилевской области





Также указом № 208 определен порядок выплаты компенсации потерь банков и Банка развития в случаях реорганизации предприятий-должников или их реализации как имущественного комплекса.



