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Со своими котами и собаками можно: в отделения МТБанка пускают с домашними животными
Источник материала: Myfin
Первыми протестировали возможность посетить отделение с питомцем сотрудники МТБанка, и его партнеры. Среди четвероногих посетителей были кошки, собаки, кролик и даже две улитки и рыбка. Клиентам с их питомцами отерыты двери в следующих отделениях:
Определить такие отделения можно по наклейке со стилизованной лапой на дверях.
Также в банке напоминают, что при посещении отделений с животными важно соблюдать общепринятые правила по выгулу питомцев. Собаки должны быть на поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак (ростом до 25 сантиметров в холке), которых можно выводить на поводке без намордника. Собак и котов можно переносить на руках либо в специальных переносках.
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В некоторые отделения МТБанка теперь можно заходить вместе с домашними животными. Теперь оставлять питомцев на привязи снаружи необязательно. Пока это тестовый...
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