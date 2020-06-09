Со своими котами и собаками можно: в отделения МТБанка пускают с домашними животными

Источник материала: Myfin

Фото: МТБанк

Первыми протестировали возможность посетить отделение с питомцем сотрудники МТБанка, и его партнеры. Среди четвероногих посетителей были кошки, собаки, кролик и даже две улитки и рыбка. Клиентам с их питомцами отерыты двери в следующих отделениях:

РКЦ 54 Минск, Рокоссовского, 80

РКЦ 35 Минск, Янки Лучины, 7

ЦБУ 6 Минск, Бобруйская, 15

РКЦ 74 Минск, Немига, 5

РКЦ 47 Минск, Независимости, 60

РКЦ 52 Минск, Чкалова, 20

РКЦ 29 Минск, Кунцевщина, 2а

РКЦ 50 Минск, Независимости, 164

РКЦ 65 Минск, Дзержинского, 122

Определить такие отделения можно по наклейке со стилизованной лапой на дверях.





Также в банке напоминают, что при посещении отделений с животными важно соблюдать общепринятые правила по выгулу питомцев. Собаки должны быть на поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак (ростом до 25 сантиметров в холке), которых можно выводить на поводке без намордника. Собак и котов можно переносить на руках либо в специальных переносках.