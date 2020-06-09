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Со своими котами и собаками можно: в отделения МТБанка пускают с домашними животными

09.06.2020 11:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: МТБанк

Первыми протестировали возможность посетить отделение с питомцем сотрудники МТБанка, и его партнеры. Среди четвероногих посетителей были кошки, собаки, кролик и даже две улитки и рыбка. Клиентам с их питомцами отерыты двери в следующих отделениях:

  • РКЦ 54 Минск, Рокоссовского, 80
  • РКЦ 35 Минск, Янки Лучины, 7
  • ЦБУ 6 Минск, Бобруйская, 15
  • РКЦ 74 Минск, Немига, 5
  • РКЦ 47 Минск, Независимости, 60
  • РКЦ 52 Минск, Чкалова, 20
  • РКЦ 29 Минск, Кунцевщина, 2а
  • РКЦ 50 Минск, Независимости, 164
  • РКЦ 65 Минск, Дзержинского, 122

Определить такие отделения можно по наклейке со стилизованной лапой на дверях.


Также в банке напоминают, что при посещении отделений с животными важно соблюдать общепринятые правила по выгулу питомцев. Собаки должны быть на поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак (ростом до 25 сантиметров в холке), которых можно выводить на поводке без намордника. Собак и котов можно переносить на руках либо в специальных переносках.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В некоторые отделения МТБанка теперь можно заходить вместе с домашними животными. Теперь оставлять питомцев на привязи снаружи необязательно. Пока это тестовый...
 
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