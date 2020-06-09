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Кейт Миддлтон в наряде цвета киновари восхитила британцев

09.06.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейт Миддлтон в наряде цвета киновари восхитила британцев

Герцогиня Кембриджская совершила очередное виртуальное появление на публике и привела в восторг своих поклонников своим образом.

Кейт Миддлтон при помощи видеосвязи «побывала» в реабилитационном центре Clouds House в Уилтшире, где оказывают помощь людям, страдающим от различных зависимостей, поддерживают их семьи и проводят важные исследования.

Супруга принца Уильяма уже долгие годы покровительствует этой организации и решила проверить, как центр живет во время пандемии. Она поблагодарила сотрудников за их труд и пообщалась с пациентами, сказав им слова поддержки.

После того, как видео появилось в соцсетях, поклонники герцогини традиционно обратили внимание на ее отличный внешний вид.

Для виртуальной экскурсии Миддлтон выбрала рубашку цвета киновари из плотного шелка, воротник изысканно и эффектно отделан черной лентой. Пронзительно красный – это один из любимых цветов Кейт, она чаще всего выбирает именно его.

Название цвета (киноварь) связано с природным минералом (у него на сколе густой красный цвет). В переводе с персидского – это кровь дракона.

Пользователи в Instagram оставили комментарии под этим видео, где в очередной раз восхитились герцогиней.

«Настоящая принцесса! Обожаю!», «Какая милая и прекрасная герцогиня Кембриджская», «Она реально красавица, очень мне нравится», – делились мнением подписчики.

 

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Герцогиня Кембриджская совершила очередное виртуальное появление на публике и привела в восторг своих поклонников своим образом. Кейт Миддлтон при помощи...
 
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