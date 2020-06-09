Правозащитник: Статья 342 Уголовного кодекса имеет «славную» историю применения по политическим делам

Источник материала: Tut.by

Статья 342 Уголовного кодекса, по которой предъявлено обвинение Сергею Тихановскому и еще семерым задержанным на пикете в Гродно, имеет в Беларуси «славную» историю применения по политическим делам. Такое мнение в комментарии TUT.BY высказал правозащитник Валентин Стефанович.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стефанович напоминает: в 2005 году по ст. 342 судили Павла Северинца и Николая Статкевича за организацию уличных акций в октябре 2004 года против результатов референдума по изменению Конституции. Суд постановил, что из-за действий политиков остановился общественный транспорт — демонстранты на несколько минут вышли на проезжую часть. За это Северинца и Статкевича наказали тремя годами «химии», по амнистии срок сократили до двух лет прямо в суде. По этой же статье судили участников Плошчы-2010: кандидата в президенты Владимира Некляева, Анастасию Положанко, Андрея Дмитриева, Александра Федуту, Ирину Халип и других.

В ситуации с Тихановским Следственный комитет заявил, что в Гродно было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции.

— Но, смотря видео из Гродно, мы видим, что Тихановский организовывал не групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, а пикет по сбору подписей, который проходил в соответствии с Избирательным кодексом в месте, не запрещенном Гродненским исполкомом. Да, можно трактовать, как Лидия Ермошина, что это был не пикет по сбору подписей, а несанкционированное массовое мероприятие, но это все очень спорно в контексте того, что мы услышали, что у нас досрочной агитации в законодательстве нет, как оказывается, и можно про кого угодно говорить все, что угодно. И претензии, что на пикетах высказываются плохо про президента… Ну извините, а президент про других по телевизору высказывается и это нормально, ну, а люди высказываются на пикетах, — говорит Стефанович.

Правозащитник также обращает внимание на то, что, судя по видео, Тихановский сам никого на пикете в Гродно не провоцировал. Наоборот — провоцировали его. А сотрудники милиции повели себя непрофессионально.

— Явно у кого-то было желание устроить какой-то движ, чтобы привлечь внимание сотрудников милиции. Дальше мы видели совершенно незаконные и непрофессиональные действия сотрудников милиции. Гражданка заявила, что Тихановский не ответил на ее вопрос. Милиционер в первую очередь должен был выяснить у гражданки, совершались ли в отношении нее какие-либо противоправные действия или нет, били ее, оскорбляли или еще что-то. Если нет — милиционер должен был удалиться, а не хватать Тихановского за руки, а потом падать на землю, — считает правозащитник.

Действия, подпадающие под ч.1 ст. 342 — это не тяжкое преступление, формально она позволяет держать людей под подпиской о невыезде. Но к Тихановскому и остальным задержанным применен арест, чтобы они не могли участвовать в предвыборной кампании, считает правозащитник.

— Статья 342 «резиновая» и применять ее очень удобно. И, конечно, понятно, почему избрана мера пресечения содержание под стражей на два месяца — Тихановский проведет в СИЗО все выборы. Но судебных перспектив я тут не вижу и допускаю, что после выборов дело будет закрыто, всех отпустят. Тут надо учитывать геополитические моменты. Так что допускаю, что тут будет как в 2017 году, когда уголовные дела позакрывали и всех выпустили, — говорит Стефанович, напоминая о деле «Белого легиона» , начавшемся с письма «фрау А.» президенту.

900 тысяч долларов, найденных у Тихановского на даче, считает правозащитник, увязать со ст. 342 теоретически можно, но, скорее всего, они просто вообще «выпадут» из дела.

— Даже если предположить, что это деньги Тихановского, и он собирал их на проведение кампании, то все нормально. Финансовый год у нас не завершен, он завершается в марте, когда должны декларироваться доходы и насчитываться налоги на них. Поэтому, если это так, деньги должны вернуть законном владельцу, а в следующем марте он заплатит с них налоги. Но, конечно, сложно сказать, мы не знаем, что написано об обвинении. Может там написано, что он за эти деньги организовывал «групповые действия, нарушающие общественный порядок». Но, опять же, судя по видео, даже если исходить из версии следствия, то действия получились какие-то спонтанные, а не организованные. Тихановский что, видел, что появится эта дама и будет к нему приставать с вопросами? — рассуждает Валентин Стефанович.

Правозащитник считает, что деньги были инструментом пропагандистской манипуляции, чтобы представить Тихановского в невыгодном свете.

— Смотрите, мы нашли у него на даче 900 тысяч долларов! Он совсем не простачок, пенсионерам рассказывает, что жить тут плохо, а под диваном хранит такие суммы. Поэтому я не удивлюсь, если эти деньги в деле вообще никак не будут фигурировать. В 2018 году в качестве улики по делу «растворился» автомат , найденный в багажнике, уголовное преследование Лозовского прекратили. Автомат такая вещь, что он либо есть, либо его нет, но откуда он взялся в машине, так никто и не сказал. Так что посмотрим, что будет в этими деньгами, — подытоживает Стефанович.