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Ермошина считает предположения о присутствии угроз в словах Лукашенко субъективными

09.06.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель ЦИК Лидия Ермошина ответила на обращение минчанина, где он призывал отказать в регистрации на выборах Александру Лукашенко на основании того, что его недавние высказывания нарушают Избирательный кодекс. Об этом сообщает Еврорадио.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На совещании по кадровым вопросам 4 июня Лукашенко, говоря о текущей политической ситуации в стране, приводил примеры из истории некоторых среднеазиатских республик и борьбе президентов этих стран с противниками власти. Минчанин увидел в высказываниях главы государства нарушения и направил официальное письмо в ЦИК, где указал, что Лукашенко «прямо или косвенно говорил о применении насилия к инакомыслящим, приводя примеры Узбекистана и Таджикистана с массовыми расстрелами». Также автор письма обвинял президента в угрозе узурпации власти.

— Имеет ли право претендент в кандидаты в президенты такое заявлять? Это очень опасные заявления, угрозы применения силы против белорусского народа в случае, если народ выберет другого кандидата, — заявил автор письма.

Мужчина также считает, что действующий президент использовал свое служебное положение в интересах избрания и тем самым нарушил статью 73 Избирательного кодекса страны.

В ответе за подписью председателя ЦИК Лидии Ермошиной отвергаются указанные заявителем обвинения и говорится о том, что президент является гарантом Конституции и «обязан принимать все меры, в том числе и силовые, для защиты государственного строя и правопорядка, о чем он эмоционально высказался».

Предположения о присутствии угроз в высказываниях президента были названы Ермошиной субъективными и не основывающимися на содержании самих выступлений.

Также в ответе Ермошина отметила, что высказывания должностных лиц на рабочих встречах не входят в четкий перечень признаков злоупотреблений служебным положением в целях выдвижения и избрания, указанный в Избирательном кодексе.

Действительно, в статье 73 Избирательного кодекса Беларуси говорится, что под использованием преимуществ должностного положения понимаются:

— привлечение подчиненных в рабочее время к деятельности, способствующей выдвижению;

— использование помещений госорганов для такой деятельности, если иные кандидаты лишены этой возможности;

— использование телефонов и оргтехники госорганов для осуществления такой деятельности;

— бесплатное или льготное использование транспорта госорганов для такой деятельности, а также проведение сбора подписей и предвыборной агитации в ходе служебных командировок.

Говоря о своих коллегах — президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне и бывшем президенте Узбекистана Исламе Каримове — белорусский лидер имел в виду участие Рахмона в гражданской войне в Таджикистане в 1990-х годах и его роль во взятии столицы страны, подавлении оппозиционных, в том числе исламистских, движений, а также разгон властями Узбекистана массовых выступлений и протестов в Андижане, когда правительственными войсками были убиты, по разным оценкам, от нескольких сотен до полутора тысяч человек.

 
 
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В ответе на обращение, поступившее в адрес ЦИК и призывающее лишить регистрации действующего президента на основании его высказываний, якобы нарушающих...
 
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