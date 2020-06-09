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Ермошина считает предположения о присутствии угроз в словах Лукашенко субъективными
Источник материала: Tut.by
Председатель ЦИК Лидия Ермошина ответила на обращение минчанина, где он призывал отказать в регистрации на выборах Александру Лукашенко на основании того, что его недавние высказывания нарушают Избирательный кодекс. Об этом
На совещании по кадровым вопросам 4 июня Лукашенко, говоря о текущей политической ситуации в стране,
— Имеет ли право претендент в кандидаты в президенты такое заявлять? Это очень опасные заявления, угрозы применения силы против белорусского народа в случае, если народ выберет другого кандидата, — заявил автор письма.
Мужчина также считает, что действующий президент использовал свое служебное положение в интересах избрания и тем самым нарушил статью 73 Избирательного кодекса страны.
В ответе за подписью председателя ЦИК Лидии Ермошиной отвергаются указанные заявителем обвинения и говорится о том, что президент является гарантом Конституции и «обязан принимать все меры, в том числе и силовые, для защиты государственного строя и правопорядка, о чем он эмоционально высказался».
Предположения о присутствии угроз в высказываниях президента были названы Ермошиной субъективными и не основывающимися на содержании самих выступлений.
Также в ответе Ермошина отметила, что высказывания должностных лиц на рабочих встречах не входят в четкий перечень признаков злоупотреблений служебным положением в целях выдвижения и избрания, указанный в Избирательном кодексе.
Действительно, в статье 73 Избирательного кодекса Беларуси говорится, что под использованием преимуществ должностного положения понимаются:
— привлечение подчиненных в рабочее время к деятельности, способствующей выдвижению;
— использование помещений госорганов для такой деятельности, если иные кандидаты лишены этой возможности;
— использование телефонов и оргтехники госорганов для осуществления такой деятельности;
— бесплатное или льготное использование транспорта госорганов для такой деятельности, а также проведение сбора подписей и предвыборной агитации в ходе служебных командировок.
Говоря о своих коллегах — президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне и бывшем президенте Узбекистана Исламе Каримове — белорусский лидер
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В ответе на обращение, поступившее в адрес ЦИК и призывающее лишить регистрации действующего президента на основании его высказываний, якобы нарушающих...
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