Дожди в Европе: один человек погиб, еще несколько пропали без вести

Источник материала: ОНТ

Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в нескольких странах Европы. Больше всего пострадала Чехия – там непогода бушует уже третьи сутки.

Реки вышли из берегов и затопили сразу несколько населенных пунктов – вода поднялась больше чем на метр. Известно об одном погибшем, несколько человек пропали без вести. Спасаться от большой воды пришлось также жителям Венгрии и Польши. Штормы и ливни парализовали жизнь десятков сел и деревень. Ураганный ветер срывал крыши, с корнем вырывал деревья. Подтоплены сотни домов, из-за размытых дорог многие населённые пункты оказались отрезанными от большой земли.

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