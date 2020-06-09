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Дожди в Европе: один человек погиб, еще несколько пропали без вести
Источник материала: ОНТ
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в нескольких странах Европы. Больше всего пострадала Чехия – там непогода бушует уже третьи сутки.
Реки вышли из берегов и затопили сразу несколько населенных пунктов – вода поднялась больше чем на метр. Известно об одном погибшем, несколько человек пропали без вести. Спасаться от большой воды пришлось также жителям Венгрии и Польши. Штормы и ливни парализовали жизнь десятков сел и деревень. Ураганный ветер срывал крыши, с корнем вырывал деревья. Подтоплены сотни домов, из-за размытых дорог многие населённые пункты оказались отрезанными от большой земли.
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Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в нескольких странах Европы. Больше всего пострадала Чехия – там непогода бушует уже третьи сутки. Реки вышли из...
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