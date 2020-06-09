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В маршрутках можно будет расплачиваться QR-кодами
Источник материала: Myfin
Эту перспективу
столичные власти обсудили с представителями
Тестовая эксплуатация системы на одном или
нескольких городских маршрутах
может
начаться уже в середине месяца
. Сейчас
ведутся переговоры с перевозчиками. В
перспективе сервис распространят на
другие маршрутные такси, сказано в
сообщении пресс-службы.
Источник: Myfin.by
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В Минске оплатить проезд в маршрутках можно будет с помощью телефона с использованием QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
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