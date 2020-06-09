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В маршрутках можно будет расплачиваться QR-кодами

09.06.2020 12:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Эту перспективу столичные власти обсудили с представителями Белинвестбанка и компании LWO, которые внедряют мобильный платежный сервис «Оплати» в разных регионах страны.

Тестовая эксплуатация системы на одном или нескольких городских маршрутах может начаться уже в середине месяца . Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками. В перспективе сервис распространят на другие маршрутные такси, сказано в сообщении пресс-службы.

Для водителя маршрутки, которому важно контролировать оплату проезда, разработано мобильное приложение. В нем 4 счетчика, с помощью которых можно будет отслеживать количество пассажиров, оплативших проезд за всю рабочую смену, за один рейс, на каждой конкретной остановке. Предусмотрен счетчик и для наличной оплаты: водитель сможет вести подсчет таких пассажиров, добавляя их в приложение вручную.

Пассажир сможет рассчитаться за поездку с помощью сервиса «Оплати».

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Минске оплатить проезд в маршрутках можно будет с помощью телефона с использованием QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
 
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