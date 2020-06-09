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Под Минском продают дом в стиле классики с лепниной и «золотом». Хотят 310 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Под Минском за 310 тысяч долларов продается коттедж, интерьер которого выполнен в стиле современной классики. Там есть много элементов под золото, репродукции картин эпохи Возрождения, лепнина и колонны. На этот дом обратили внимание в телеграм-канале «
Дом находится в Большом Стиклево — недалеко от станции метро «Могилевская». Общая площадь — около 250 квадратных метров. Вот как он выглядит изнутри.
Дом построен в 2015 году из газосиликатных блоков. Отопление в нем — электрическое. Участок занимает 6 соток.
Продается все это за 738 тысяч рублей, или 310 тысяч долларов.
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Дом находится в Большом Стиклево.
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