Под Минском продают дом в стиле классики с лепниной и «золотом». Хотят 310 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Под Минском за 310 тысяч долларов продается коттедж, интерьер которого выполнен в стиле современной классики. Там есть много элементов под золото, репродукции картин эпохи Возрождения, лепнина и колонны. На этот дом обратили внимание в телеграм-канале « Будни риелтора ».





Дом находится в Большом Стиклево — недалеко от станции метро «Могилевская». Общая площадь — около 250 квадратных метров. Вот как он выглядит изнутри.









































Дом построен в 2015 году из газосиликатных блоков. Отопление в нем — электрическое. Участок занимает 6 соток.





Продается все это за 738 тысяч рублей, или 310 тысяч долларов.