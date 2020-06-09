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Побит рекорд по количеству дизлайков на клип в российском YouTube
Источник материала: Tut.by
Российский рэпер Моргенштерн побил рекорд по количеству дизлайков на клип в российском YouTube. Его недавнее видео собрало более 1,6 миллиона отметок «мне не нравится». А все потому, что музыкант сам попросил подписчиков поставить под роликом «палец вниз».
Эпатажный рэпер Моргенштерн обожает ставить рекорды. 7 июня в своем Instagram Алишер Валеев обратился к хейтерам и фанатам с необычной просьбой: он попросил их поставить дизлайк под его новым клипом «По**си», который вышел 5 июня. Когда цель будет достигнута, музыкант обещал выпустить долгожданный трек «Кадиллак», записанный с Элджеем (его уже «слили» в Сеть). И многие откликнулись на просьбу исполнителя: клип собрал максимальное количество дизлайков в русском сегменте YouTube (1,6 млн отметок «мне не нравится»). Всего его посмотрели чуть почти 15 миллионов раз.
Клип «По**си» снят одним кадром, в нем много ненормативной лексики. В ролике рэпер демонстрирует свое богатство и традиционно унижает слушателей.
Предыдущий антирекорд — 1,4 миллиона дизлайков —
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Российский рэпер Morgenstern побил рекорд Тимати по дизлайкам на YouTube. Его недавний клип собрал более 1,6 миллиона отметок «Мне не нравится». А все потому, что музыкант сам...
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