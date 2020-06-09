Побит рекорд по количеству дизлайков на клип в российском YouTube

Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Моргенштерн побил рекорд по количеству дизлайков на клип в российском YouTube. Его недавнее видео собрало более 1,6 миллиона отметок «мне не нравится». А все потому, что музыкант сам попросил подписчиков поставить под роликом «палец вниз».



Кадр из клипа

Эпатажный рэпер Моргенштерн обожает ставить рекорды. 7 июня в своем Instagram Алишер Валеев обратился к хейтерам и фанатам с необычной просьбой: он попросил их поставить дизлайк под его новым клипом «По**си», который вышел 5 июня. Когда цель будет достигнута, музыкант обещал выпустить долгожданный трек «Кадиллак», записанный с Элджеем (его уже «слили» в Сеть). И многие откликнулись на просьбу исполнителя: клип собрал максимальное количество дизлайков в русском сегменте YouTube (1,6 млн отметок «мне не нравится»). Всего его посмотрели чуть почти 15 миллионов раз.

Клип «По**си» снят одним кадром, в нем много ненормативной лексики. В ролике рэпер демонстрирует свое богатство и традиционно унижает слушателей.

Предыдущий антирекорд — 1,4 миллиона дизлайков — принадлежал клипу Тимати и Гуфа «Москва». Шквал критики вызвали строчки из песни «Город, что не проводит гей-парады», «Не хожу на митинги, не втираю дичь» и «Хлопну бургер за здоровье Собянина». Сейчас он удален .

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