Источник материала: ОНТ

Они – будущая сила страны! Выпускникам специализированного лицея МВД вручили аттестаты.

В этом году их 47. За четыре года учебы каждый прошел настоящую школу бойца. Ведь изучали не только стандартные дисциплины, но и углублялись в основы, необходимые для службы в органах внутренних дел. Весь выпуск-2020, по словам педагогов, намерен связать своё будущее со службой в милиции.

После вручения аттестатов ребят ждал особый ритуал – прощания со знаменем лицея. Затем юноши прошли перед гостями торжественным маршем.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram