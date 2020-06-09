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Выпускникам специализированного лицея МВД вручили аттестаты

09.06.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они – будущая сила страны! Выпускникам специализированного лицея МВД вручили аттестаты. 

В этом году их 47. За четыре года учебы каждый прошел настоящую школу бойца. Ведь изучали не только стандартные дисциплины, но и углублялись в основы, необходимые для службы в органах внутренних дел. Весь выпуск-2020, по словам педагогов, намерен связать своё будущее со службой в милиции. 

После вручения аттестатов ребят ждал особый ритуал – прощания со знаменем лицея. Затем юноши прошли перед гостями торжественным маршем.

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Они – будущая сила страны! Выпускникам специализированного лицея МВД вручили аттестаты.  В этом году их 47. За четыре года учебы каждый прошел настоящую школу...
 
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