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Выпускникам специализированного лицея МВД вручили аттестаты
Источник материала: ОНТ
Они – будущая сила страны! Выпускникам специализированного лицея МВД вручили аттестаты.
В этом году их 47. За четыре года учебы каждый прошел настоящую школу бойца. Ведь изучали не только стандартные дисциплины, но и углублялись в основы, необходимые для службы в органах внутренних дел. Весь выпуск-2020, по словам педагогов, намерен связать своё будущее со службой в милиции.
После вручения аттестатов ребят ждал особый ритуал – прощания со знаменем лицея. Затем юноши прошли перед гостями торжественным маршем.
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Они – будущая сила страны! Выпускникам специализированного лицея МВД вручили аттестаты. В этом году их 47. За четыре года учебы каждый прошел настоящую школу...
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