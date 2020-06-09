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На что жалуются пешеходы? Коментарии – в рубрике “Вопрос-ответ”

09.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На что жалуются пешеходы? Коментарии – в рубрике “Вопрос-ответ”

На «горячую линию» редакции поступают вопросы, касающиеся состояния улично-дорожной сети, на которые мы попросили ответить заместителя председателя Кобринского райисполкома Александра МАРТЫНЮКА.

– Пешеходы недовольны тем, что по ул. Советской на участке дороги от знака,  информирующего о  конце границы населенного пункта Кобрин, до деревни Забужки отсутствует пешеходная дорожка, вследствие чего от конечной остановки  до деревни им приходится идти по обочине дороги.  Планируется ли там строительство тротуара, обустройство пешеходной и велосипедной дорожек?

– Речь идёт о небольшом участке дороги в загородной черте.  Тротуара там действительно нет, и его обустройство пока не планируется. Отсутствие тротуаров на автодорогах вне населённых пунктов, а также на дорогах местного значения объясняется тем, что в приоритете на данный момент всё-таки дороги, где поток пешеходов несравнимо выше. На указанном заявителями участке обочина благоустроена. Дорожная разметка (сплошная линия) отделяет движение пешеходов от транспортного потока, что позволяет обезопасить людей и сохранить состояние  обочины.

– Один из читателей заметил, что установленные на  центральных улицах  города дорожные знаки покрыты ржавчиной.  Кто следит за их состоянием и планируется ли замена?

– За состоянием дорожных знаков следит Госавтоинспекция. По мере их износа она даёт указания КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», которое в свою очередь занимается закупкой и установкой. В ближайшее время будет выполнена замена дорожных знаков в центре города и на ул. Интернациональной.

– Перед одним из подъездов дома №30 по ул. Дружбы  в результате проводимых там работ провалилась тротуарная плитка и испорчен газон. Почему не ведутся восстановительные работы?

– Деформация покрытия в указанном дворе  вызвана проездом тяжеловесного грузового автомобиля, который выполнял профилактические работы. Изъяны устраняются.

Вопросы записала Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 
 
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