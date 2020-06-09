TUT.by со ссылкой на посольство Беларуси в Китае. Об этом сообщаетсо ссылкой на посольство Беларуси в Китае.





Скоро в Минске начнут строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта за деньги Китая. Первый расположится возле "Трактора" на Ванеева, второй — возле станции метро "Молодежная".





Сегодня эти проекты с китайцами в Пекине обсуждал посол Беларуси в КНР Николай Снопков, которого на днях назначили первым вице-премьером.





Генеральным подрядчиком стадиона определена Пекинская городская строительная корпорация, бассейна — Пекинская инженерно-строительная корпорация.









"Обе компании — профессиональные строители, имеющие большой опыт в создании крупнейших национальных объектов в Китае и за рубежом. В их портфолио национальный стадион "Птичье гнездо", национальный спорткомплекс, культурный и спортивный центр Wukesong, Олимпийская деревня, Дворец культуры и национальностей, архитектурный ансамбль площади Тяньаньмынь, пекинский аэропорт Шоуду, новый аэропорт Дасин, здание центрального телевидения, гостиница "Пекин", первая линия пекинского метро, инфраструктурные и спортивные объекты в Пакистане, Великобритании, Мальдивах и другое", — сообщает посольство.





Уполномоченными учреждениями белорусской стороны назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо".







