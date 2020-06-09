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Возводить Национальный футбольный стадион в Минске будет компания, построившая "Птичье гнездо" для Олимпиады-2008

09.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Строить Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске будут Пекинская городская строительная корпорация и Пекинская инженерно-строительная корпорация.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на посольство Беларуси в Китае.

Скоро в Минске начнут строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта за деньги Китая. Первый расположится возле "Трактора" на Ванеева, второй — возле станции метро "Молодежная".

Сегодня эти проекты с китайцами в Пекине обсуждал посол Беларуси в КНР Николай Снопков, которого на днях назначили первым вице-премьером.

Генеральным подрядчиком стадиона определена Пекинская городская строительная корпорация, бассейна — Пекинская инженерно-строительная корпорация.


"Обе компании — профессиональные строители, имеющие большой опыт в создании крупнейших национальных объектов в Китае и за рубежом. В их портфолио национальный стадион "Птичье гнездо", национальный спорткомплекс, культурный и спортивный центр Wukesong, Олимпийская деревня, Дворец культуры и национальностей, архитектурный ансамбль площади Тяньаньмынь, пекинский аэропорт Шоуду, новый аэропорт Дасин, здание центрального телевидения, гостиница "Пекин", первая линия пекинского метро, инфраструктурные и спортивные объекты в Пакистане, Великобритании, Мальдивах и другое", — сообщает посольство.

Уполномоченными учреждениями белорусской стороны назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо".


Проект стадиона в Минске


Стадион "Птичье гнездо" в Пекине
 
Теги: Минск
 
 
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Строить Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске будут Пекинская городская строительная корпорация и Пекинская...
 
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