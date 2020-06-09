Брестские пограничники задержали нарушителей границы в Каменецком районе

Источник материала: Виртуальный Брест

7 июня брестские пограничники задержали двоих граждан России неподалеку от белорусско-польской границы.

Лесными тропами жители Челябинской области намеревались попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни. До Москвы мужчины добрались самолетом, а затем передвигались на пригородных поездах.

В отношении россиян начат административный процесс по ст.ст. 23.29, ч.1 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нарушителей ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.