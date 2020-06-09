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Брестские пограничники задержали нарушителей границы в Каменецком районе

09.06.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 июня брестские пограничники задержали двоих граждан России неподалеку от белорусско-польской границы.

Брестские пограничники задержали нарушителей границы в Каменецком районе

 

Лесными тропами жители Челябинской области намеревались попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни. До Москвы мужчины добрались самолетом, а затем передвигались на пригородных поездах.

Брестские пограничники задержали нарушителей границы в Каменецком районе

 

В отношении россиян начат административный процесс по ст.ст. 23.29, ч.1 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нарушителей ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.

       
       
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        7 июня брестские пограничники задержали двоих граждан России неподалеку от белорусско-польской границы. Лесными тропами жители Челябинской области...
       
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