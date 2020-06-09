Лукашенко дал силовикам особые приказания

Органы системы безопасности Беларуси должны сохранить законность и правопорядок в стране вовремя избирательной кампании и недопускать превращения сбора подписей в массовые митинги. Президент напомнил, как в странах демократии обошлись с протестующими.

Не все претенденты на пост президента «готовы пройти этот путь цивилизованно», нарушается законодательство и этические нормы.

Об этом заявил Александр Лукашенко 9 июня во время совещания с силовым блоком, сообщает пресс-служба президента.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими» - напомнил белорусский президент.

По его словам, главная задача госорганов системы безопасности в сохранении стабильности в стране, обеспечении законности и правопорядка. Такие меры обоснованы статьями Конституции и закона.

«Всего три недели, как стартовала избирательная кампания, но уже видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно», - заявил Лукашенко.

Он потребовал не допускать ситуации, когда сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты превращается в несанкционированные митинги и массовые мероприятия протеста.

«Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден», - заявил глава государства.

Привлекать к ответственности

Лукашенко потребовал привлекать к ответственности и за факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка. По его словам, угрозы поступают не только людям в погонах.

«Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву», - обратил внимание президент.

По его мнению, все события развиваются по заранее продуманному сценарию, участники событий - исполнители, у которых есть хозяева с деньгами.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "як Лукашенка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», - предупредил глава государства.

Он заявил, что не допустит раскола в обществе. И призвал силовиков проанализировать действия отдельных кандидатов, чтобы четко понимать, на что они готовы пойти для достижения своих целей. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. «Не создаст ли это дополнительные угрозы?» - спросил президент.