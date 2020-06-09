ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Исследование: чем на самом деле питается «акула-людоед»

09.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После выхода фильма «Челюсти» у больших белых акул, или «акул-людоедов» появилась репутация свирепых хищников, хотя на деле они в основном питаются мелкими животными и даже падалью. Не так давно ученые изучили содержимое желудков этих существ и установили, что большую часть времени они проводят, питаясь на морском дне. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Frontiers in Marine Science.


Изображение: Terry Goss / wikipedia.org

Исследование провели у восточного побережья Австралии. Ученые изучили переваренную пищу 40 юных больших белых акул (Carcharodon carcharias) и обнаружили там множество видов рыб, которые живут на морском дне или закапываются в песок. То есть на деле акула много времени проводят на глубине нескольких метров.

В среднем рацион акул состоял из 32% плавающих в океане океанических рыб (таких как австралийский лосось), 17,4% донных рыб (таких как «морские коровки»), 14,9% батоидных рыб, которые скрываются на морском дне (например, скатов), и 5% рифовых рыб (в частности, восточных окуней).

Остальное содержимое желудка состояло из неопознанных или менее распространенных групп рыб. Исследователи утверждают, что морские млекопитающие — другие акулы, кальмары и каракатицы — также иногда являются частью рациона молодой белой акулы.

Как говорят экологи, результаты исследования гласят, что акулы выбирают диету, точно сбалансированную для удовлетворения их потребностей в питательных веществах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм «Челюсти» придал этим существам вид свирепых людоедов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко дал силовикам особые приказания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика