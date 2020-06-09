Исследование: чем на самом деле питается «акула-людоед»

Источник материала: Tut.by

После выхода фильма «Челюсти» у больших белых акул, или «акул-людоедов» появилась репутация свирепых хищников, хотя на деле они в основном питаются мелкими животными и даже падалью. Не так давно ученые изучили содержимое желудков этих существ и установили, что большую часть времени они проводят, питаясь на морском дне. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Frontiers in Marine Science .



Изображение: Terry Goss / wikipedia.org

Исследование провели у восточного побережья Австралии. Ученые изучили переваренную пищу 40 юных больших белых акул (Carcharodon carcharias) и обнаружили там множество видов рыб, которые живут на морском дне или закапываются в песок. То есть на деле акула много времени проводят на глубине нескольких метров.

В среднем рацион акул состоял из 32% плавающих в океане океанических рыб (таких как австралийский лосось), 17,4% донных рыб (таких как «морские коровки»), 14,9% батоидных рыб, которые скрываются на морском дне (например, скатов), и 5% рифовых рыб (в частности, восточных окуней).

Остальное содержимое желудка состояло из неопознанных или менее распространенных групп рыб. Исследователи утверждают, что морские млекопитающие — другие акулы, кальмары и каракатицы — также иногда являются частью рациона молодой белой акулы.

Как говорят экологи, результаты исследования гласят, что акулы выбирают диету, точно сбалансированную для удовлетворения их потребностей в питательных веществах.