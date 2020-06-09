Лето пришло: температурные рекорды побиты сразу в нескольких городах Беларуси

Источник материала: ОНТ

8 июня погода побила температурные рекорды сразу в нескольких городах Беларуси, о чем со ссылкой на Белгидромет сообщает БЕЛТА.

Так, в Могилеве столбик термометра поднялся до отметки в 30,2°С тепла, что превысило предыдущий рекорд – 30,1°С тепла, зарегистрированный в далеком 1956 году.

Температура воздуха в +29,9°C была зарегистрирована в Нарочи, где прежний рекорд в +29,3°C был зафиксирован в 2011 году, а Мстиславле температура в +28,7°C побила прошлогодний рекорд в +27,9°С.

Температурные максимумы также были обновлены в Бобруйске, где был повторен рекорд 1956 года – +30,3°С, и Лельчицах, где температура в +31,4°C повторила рекорд 1998 года.

Напомним, на сегодня, 9 июня, синоптики прогнозируют жаркую погоду, от +26°С до +32°C. При этом, по прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца текущей недели.

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