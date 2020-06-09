Xiaomi работает над зарядкой на 120 Вт. На заряд от 0 до 100% уйдет меньше 17 минут

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, в котором показывается зарядный блок производства китайской Xiaomi с рекордной мощностью. Об этом пишет GSMArena .

Видео впервые заметили в соцсети Weibo. В нем демонстрируется блок питания с максимальной мощностью в 120 Вт. По габаритам адаптер вдвое больше стандартных моделей и, скорее всего, тяжелее. На стоп-кадре получается разглядеть более подробные характеристики адаптера, показывающие поддержку выходного напряжения 20 В при силе тока 6 А. Поддерживаются режимы 20 В и 5 А, а также 11 В и 6 А.

Ранее Xiaomi демонстрировала 100-ваттный зарядный блок, который заряжал смартфон с батарейкой на 4000 мАч за 17 минут. Видимо, 120-ваттный адаптер справится еще быстрее. Конкурирующая Vivo говорила о 13 минутах, необходимых для зарядки такого аккумулятора от 0 до 100%.

Впрочем, о сроках выхода в продажу зарядного блока на 120 Вт (или даже 100 Вт) пока не сообщается.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi: