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Брестская «Харли Квинн» снялась в клипе Emin'а с Jony - и проснулась знаменитой

09.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьера совместного клипа Emin’а и Jony на песню «Камин» пришлась как раз на время московского карантина и взорвала интернет. За месяц видео набрало на ютубе 6 миллионов просмотров и более 7 тысяч комментариев, пишет Zarya.by.


Фото из личного архива Юлии Гнедчик

Многие отзывы адресованы исполнительнице женской роли, которую сравнивают со знаменитой суперзлодейкой Харли Квинн. Но мало кто знает, что неизвестная блондинка, сыгравшая в клипе грабительницу, совсем не голливудских кровей. Юлия Гнедчик родом из Бреста, и как актриса она только начинает свой путь.

— Кастинг-директор, которая подыскивала актеров для клипа, каким-то образом вышла на меня в инстаграме, — вспоминает девушка. — Предложению я, конечно, обрадовалась, но, прежде чем дать согласие, попросила показать сценарий. После прочтения, однако, я вынуждена была отказать: меня смутило наличие постельной сцены. Но через день выяснилось, что и мой будущий партнер по площадке отказывается сниматься по этой же причине. Сцену убрали, и так я оказалась в проекте. Но в процессе съемок ее вернули обратно, и идти на попятную было уже поздно.


У Юлии Гнедчик нет профессионального актерского образования. Она модель. В этом бизнесе брестчанка уже шесть лет, за которые бывало всякое: и головокружительные взлеты (например, работа в Токио), и досадные падения, когда интересных проектов приходилось ждать месяцами.

— Одно время я даже думала завязать с моделингом, — признается Юля. — Ведь еще каких-то года два назад я была совсем другим человеком — закомплексованной, переставшей верить в себя. Многое поменяла Москва, а именно те возможности, которые этот город открыл передо мной. Здесь я стала развиваться не только как модель, но и как актриса, начала ходить по кастингам.


В портфолио Юлии пока еще не очень много видео. Она снималась в клипе российского блогера Арины Даниловой «Тебя ничто не останоVeet!», рекламах «Maggi», «Raffaello Russia», а также «Сбербанка».

— Мне кажется, что всё началось именно с рекламного ролика для «Сбербанка», эти съемки очень повысили мою самооценку и дали стимул не останавливаться, а, наоборот, идти только вперед — к своей мечте, — рассуждает девушка. — Ведь сейчас, хоть я и позиционирую себя как модель, все равно хочу больше актерских проектов: реклам, клипов, сериалов и даже полного метра — а почему бы и нет?

В том, что нет ничего невозможного, Юля убедилась на собственном примере. В новогоднем ролике «Сбербанка», который вышел на экраны в декабре прошлого года, она снялась в роли Снегурочки, а Дедушкой Морозом был… народный артист России Владимир Меньшов.

— Работать с таким артистом бок о бок — невероятная честь для меня, — не сдерживает восторга Юля. — О том, что моим партнером будет Меньшов, я узнала еще накануне съемок и успела морально подготовиться к этому. А вот имя режиссера мне, если честно, мало что сказало. И, возможно, это даже к лучшему, ведь если бы я тогда понимала, у кого снимаюсь, просто потеряла бы дар речи прямо на площадке. Режиссером был Тимур Бекмамбетов: только после того, как я загуглила его фильмографию, осознала: как же крупно мне повезло!


Имя Александра Романова, который снимал клип Emin 'а и Jony, начинающей актрисе также было неизвестно. Хотя раньше он работал и с Егором Кридом, и с Ольгой Бузовой, и с Моргенштерном, чьи песни и клипы Юле Гнедчик хорошо знакомы.

— К своему стыду, я не знала, и кто такие Emin и Jony. Ведь за музыкальными трендами особо не слежу. И когда увидела их имена в сценарии, подумала, что это какие-то начинающие артисты. Лишь во время съемок до меня дошло, что это самые настоящие звезды: Jony — кумир молодежи, и, как оказалось, я тоже отлично знаю его песни. А вот Emin 'а слушают, наоборот, уже люди постарше. Например, моя мама и многие ее знакомые любят его творчество.

Юля не скрывает, что приглашение в клип Emin 'а ей очень польстило, ведь раньше рядом с ним на экранах мелькали сплошь титулованные красавицы — например, участницы и победительницы конкурса «Мисс Вселенная».

— С Emin 'ом нам не удалось пообщаться во время съемок, так как он приехал на площадку всего лишь на часа три, и был очень обеспокоен вопросами безопасности. Клип снимался накануне карантина, поэтому певец контактировал только с очень узким кругом людей: режиссером, оператором и стилистом, — говорит собеседница Zarya.by. — А вот с Jony мы поболтали и во время самих дублей, когда нам приходилось изображать общение, и в перерывах между съемками. Он мне показался очень добрым и позитивным, своим в доску, без грамма звездности.


Самой сложной сценой для Юлии оказалась та, где ее героиня бежит счастливая вместе со своим напарником, которого играет Jony: они только что ограбили банк, план сработал, — но вдруг их третий подельник достает пистолет и целится прямо в нее.

— Упасть на землю от выстрела было несложно, несмотря на то, что потом у меня по всему телу были синяки. Гораздо сложнее было сыграть испуг, обреченность, когда моя героиня вдруг видит направленный на нее пистолет. Эту сцену мы переснимали десятки раз, и испугаться по-настоящему мне помогла блестящая игра нашего киношного злодея.

Кстати, сходство Юлии со суперзлодейкой Харли Квинн, о котором девушка множество раз слышала еще до клипа «Камин», разглядел и режиссер Александр Романов. И в некоторых сценах он даже специально просил ее акцентировать на этом внимание. В итоге, образ получился настолько выигрышным, что на утро после премьеры Юля проснулась знаменитой.

— Нет, на улицах меня пока еще не узнают, — смеется она, — все потому, что сейчас я нахожусь в Москве на самоизоляции и стараюсь сидеть дома. Но в нынешних условиях мерилом популярности является уже не улица, а социальные сети. После премьеры мне пришло такое количество сообщений в инстаграме, что я отвечала на них два или три дня. Люди до сих пор шлют мне комплименты, а также подписываются на мой аккаунт, чтобы не терять из виду. Это все очень для меня неожиданно, потому что ни Emin, ни Jony не указывали моего имени у себя на страничках, и я совершенно не понимаю, как меня находят. Это просто фантастика!

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанка снималась в клипе российского блогера Арины Даниловой «Тебя ничто не останоVeet!», рекламах «Maggi», «Raffaello Russia», а также «Сбербанка».
 
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