Брестская «Харли Квинн» снялась в клипе Emin'а с Jony - и проснулась знаменитой

Источник материала: Tut.by

Премьера совместного клипа Emin’а и Jony на песню «Камин» пришлась как раз на время московского карантина и взорвала интернет. За месяц видео набрало на ютубе 6 миллионов просмотров и более 7 тысяч комментариев, пишет Zarya.by .



Фото из личного архива Юлии Гнедчик

Многие отзывы адресованы исполнительнице женской роли, которую сравнивают со знаменитой суперзлодейкой Харли Квинн. Но мало кто знает, что неизвестная блондинка, сыгравшая в клипе грабительницу, совсем не голливудских кровей. Юлия Гнедчик родом из Бреста, и как актриса она только начинает свой путь.

— Кастинг-директор, которая подыскивала актеров для клипа, каким-то образом вышла на меня в инстаграме, — вспоминает девушка. — Предложению я, конечно, обрадовалась, но, прежде чем дать согласие, попросила показать сценарий. После прочтения, однако, я вынуждена была отказать: меня смутило наличие постельной сцены. Но через день выяснилось, что и мой будущий партнер по площадке отказывается сниматься по этой же причине. Сцену убрали, и так я оказалась в проекте. Но в процессе съемок ее вернули обратно, и идти на попятную было уже поздно.





У Юлии Гнедчик нет профессионального актерского образования. Она модель. В этом бизнесе брестчанка уже шесть лет, за которые бывало всякое: и головокружительные взлеты (например, работа в Токио), и досадные падения, когда интересных проектов приходилось ждать месяцами.

— Одно время я даже думала завязать с моделингом, — признается Юля. — Ведь еще каких-то года два назад я была совсем другим человеком — закомплексованной, переставшей верить в себя. Многое поменяла Москва, а именно те возможности, которые этот город открыл передо мной. Здесь я стала развиваться не только как модель, но и как актриса, начала ходить по кастингам.





В портфолио Юлии пока еще не очень много видео. Она снималась в клипе российского блогера Арины Даниловой «Тебя ничто не останоVeet!», рекламах «Maggi», «Raffaello Russia», а также «Сбербанка».

— Мне кажется, что всё началось именно с рекламного ролика для «Сбербанка», эти съемки очень повысили мою самооценку и дали стимул не останавливаться, а, наоборот, идти только вперед — к своей мечте, — рассуждает девушка. — Ведь сейчас, хоть я и позиционирую себя как модель, все равно хочу больше актерских проектов: реклам, клипов, сериалов и даже полного метра — а почему бы и нет?

В том, что нет ничего невозможного, Юля убедилась на собственном примере. В новогоднем ролике «Сбербанка», который вышел на экраны в декабре прошлого года, она снялась в роли Снегурочки, а Дедушкой Морозом был… народный артист России Владимир Меньшов.

— Работать с таким артистом бок о бок — невероятная честь для меня, — не сдерживает восторга Юля. — О том, что моим партнером будет Меньшов, я узнала еще накануне съемок и успела морально подготовиться к этому. А вот имя режиссера мне, если честно, мало что сказало. И, возможно, это даже к лучшему, ведь если бы я тогда понимала, у кого снимаюсь, просто потеряла бы дар речи прямо на площадке. Режиссером был Тимур Бекмамбетов: только после того, как я загуглила его фильмографию, осознала: как же крупно мне повезло!





Имя Александра Романова, который снимал клип Emin 'а и Jony, начинающей актрисе также было неизвестно. Хотя раньше он работал и с Егором Кридом, и с Ольгой Бузовой, и с Моргенштерном, чьи песни и клипы Юле Гнедчик хорошо знакомы.

— К своему стыду, я не знала, и кто такие Emin и Jony. Ведь за музыкальными трендами особо не слежу. И когда увидела их имена в сценарии, подумала, что это какие-то начинающие артисты. Лишь во время съемок до меня дошло, что это самые настоящие звезды: Jony — кумир молодежи, и, как оказалось, я тоже отлично знаю его песни. А вот Emin 'а слушают, наоборот, уже люди постарше. Например, моя мама и многие ее знакомые любят его творчество.

Юля не скрывает, что приглашение в клип Emin 'а ей очень польстило, ведь раньше рядом с ним на экранах мелькали сплошь титулованные красавицы — например, участницы и победительницы конкурса «Мисс Вселенная».

— С Emin 'ом нам не удалось пообщаться во время съемок, так как он приехал на площадку всего лишь на часа три, и был очень обеспокоен вопросами безопасности. Клип снимался накануне карантина, поэтому певец контактировал только с очень узким кругом людей: режиссером, оператором и стилистом, — говорит собеседница Zarya.by. — А вот с Jony мы поболтали и во время самих дублей, когда нам приходилось изображать общение, и в перерывах между съемками. Он мне показался очень добрым и позитивным, своим в доску, без грамма звездности.





Самой сложной сценой для Юлии оказалась та, где ее героиня бежит счастливая вместе со своим напарником, которого играет Jony: они только что ограбили банк, план сработал, — но вдруг их третий подельник достает пистолет и целится прямо в нее.

— Упасть на землю от выстрела было несложно, несмотря на то, что потом у меня по всему телу были синяки. Гораздо сложнее было сыграть испуг, обреченность, когда моя героиня вдруг видит направленный на нее пистолет. Эту сцену мы переснимали десятки раз, и испугаться по-настоящему мне помогла блестящая игра нашего киношного злодея.

Кстати, сходство Юлии со суперзлодейкой Харли Квинн, о котором девушка множество раз слышала еще до клипа «Камин», разглядел и режиссер Александр Романов. И в некоторых сценах он даже специально просил ее акцентировать на этом внимание. В итоге, образ получился настолько выигрышным, что на утро после премьеры Юля проснулась знаменитой.

— Нет, на улицах меня пока еще не узнают, — смеется она, — все потому, что сейчас я нахожусь в Москве на самоизоляции и стараюсь сидеть дома. Но в нынешних условиях мерилом популярности является уже не улица, а социальные сети. После премьеры мне пришло такое количество сообщений в инстаграме, что я отвечала на них два или три дня. Люди до сих пор шлют мне комплименты, а также подписываются на мой аккаунт, чтобы не терять из виду. Это все очень для меня неожиданно, потому что ни Emin, ни Jony не указывали моего имени у себя на страничках, и я совершенно не понимаю, как меня находят. Это просто фантастика!