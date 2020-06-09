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Олег Волчек: Лукашенко боится регионов

09.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но идеи уже пошла в массы, недоверие к власти растет и выливается в протесты.

Олег Волчек: Лукашенко боится регионов
Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Об этом заявил Следственный комитет.

Почему видеоблогеру, взбудоражившему народ во время президентской кампании, предъявляют именно это обвинение? Своим мнением с «Белорусским партизаном» бывший следователь руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.



- Обвинение политизированное, предъявленное лишь с одной целью – не допустить регистрации команды Тихановского. Спрос на Сергея Тихановского, на его идеи и борьбу пользуется спросом у народа, особенно в регионах. Мы все понимаем: подписи собираются за жену Светлану Тихановскую, кампанию-то ведет Сергей Тихановский. Естественно, задача власти – придержать Тихановского до выборов. 
У меня были сомнения в том, что ему продлят срок содержания под стражей. Предполагал, что его могут отпустить под подписку о невыезде. Но, похоже, слишком большую угрозу для власти он представляет.

Что касается сути обвинения, то мне оно напоминает предыдущие президентские кампании. Встает вопрос: где потерпевшие, где оружие? Тем более, что на видео однозначно запечатлено, что пикет был совершенно мирным, наоборот - Тихановский просил милицию оградить его от Кузьминой и другой провокаторши. Не знаю, с какими доказательствами следствие пойдет в суд, но это просто фиаско Следственного комитета.

Лукашенко боится Тихановского, даже иначе скажу – Лукашенко боится регионов. А Тихановский стал лидером регионов, маленьких городков, которые увидели в нем молодого Лукашенко образца 1994 года. 

К сожалению, до выборов Тихановского точно будут удерживать. Судя по вчерашнему случаю, когда прямо с пикета забрали женщину-члена инициативной группы Светланы Тихановской (ничего не нарушала!).

Мы, правозащитники, по-прежнему считаем всех задержанных политзаключенными и требуем их освобождения. 


- По по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК судили и Козулина?

- Да. И в 2010 году по этой статье задерживали кандидатов в президенты, их доверенных лиц, заявляли про ледоколы, но на суде не показали ни ледоколов, ни оружия – ничего. Даже косвенно ничего нельзя предъявить Тихановскому: нет пострадавших, нет ущерба, нет крови, раз уже на то пошло, движение транспорта не останавливалось. Организаторы пикета не нарушали порядок проведения предвыборных пикетов. А порядок был нарушен бездействием милиции.

Лукашенко боится регионов. Но даже репрессии уже ничего не изменят: Сергей Тихановский сидит, а идеи уже пошли в народ, недоверие к власти растет и выливается в протесты. И я не думаю, что повторится Андижан – не та милиция. Лукашенко запугивает, чтобы люди не шли на пикеты, не ставили подписи за альтернативных кандидатов. Наоборот, все страшилки сказались на дальнейшем падении  рейтинга Лукашенко.
 
 
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Но идеи уже пошла в массы, недоверие к власти растет и выливается в протесты.
 
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