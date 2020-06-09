Курсы валют на 9 июня: курс доллара 2.3785, курс евро 2.6783, российский рубль 3.4592

Источник материала: Myfin

09.06.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0053 рубля до 2.3785, что составило 0.22%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.063 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0053 (0.2%), на 9 июня 2020 курс составил 2.6783. По итогам месяца евро вырос на 0.0356 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0172 рублей (0.49%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1543 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 45 647 500 20 259 000 27 892 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.33 – 2.379 рублей, курс продажи доллара 2.382 – 2.42. Евро можно было продать в диапазоне 2.61 – 2.676 рублей, купить – 2.679 – 2.74.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =68.9655 (стоимость 1 доллара равна 68.9655 российских рублей),

=68.9655 (стоимость 1 доллара равна 68.9655 российских рублей), EUR/USD =1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар),

=1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар), EUR/RUB =77.65 (77.65 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .