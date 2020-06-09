В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека

Источник материала: СТВ

Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Инцидент произошел при заходе на посадку на базе Эт-Таджи. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание.





В результате столкновения корпус самолета оказался сильно поврежден. Возник небольшой пожар. Пострадавшие находятся в больнице. В министерстве обороны США сообщили, что инцидент не связан с действиями противника.