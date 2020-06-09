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В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека

09.06.2020 13:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека

Инцидент произошел при заходе на посадку на базе Эт-Таджи. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание.

В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека

В результате столкновения корпус самолета оказался сильно поврежден. Возник небольшой пожар. Пострадавшие находятся в больнице. В министерстве обороны США сообщили, что инцидент не связан с действиями противника.

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Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент...
 
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