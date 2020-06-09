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В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека
Источник материала: СТВ
Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел при заходе на посадку на базе Эт-Таджи. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание.
В результате столкновения корпус самолета оказался сильно поврежден. Возник небольшой пожар. Пострадавшие находятся в больнице. В министерстве обороны США сообщили, что инцидент не связан с действиями противника.
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Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент...
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