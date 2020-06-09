Ефремову вызвали скорую помощь

Источник материала: ОНТ

Актеру Михаилу Ефремову, который накануне устроил смертельное ДТП, вызвали скорую помощь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, артисту предстоял повторный допрос во вторник по поводу аварии, перед ним Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем, сказал, что плохо себя чувствует.

В итоге ему вызвали скорую помощь.

Напомним, что авария произошла в понедельник вечером на Смоленской площади. Ефремов был за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате водитель Lada получил тяжелую травму, от которой скончался в больнице на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.

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