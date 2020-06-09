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Александр Лукашенко: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет»

09.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главная задача органов национальной безопасности – сохранить стабильность и порядок в стране. На это 9 июня особое внимание обратил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обсуждения было вынесено много вопросов. Основная тема разговора – проведение избирательной кампании. Она стартовала всего три недели назад, но уже показала, что далеко не все готовы действовать цивилизованно и в рамках правового поля. В борьбе за симпатии населения ряд кандидатов использует исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания.  

Глава государства выразил надежду, что избиратели разберутся и сделают выводы. Но то, что сбор подписей некоторые кандидаты пытаются превратить в несанкционированные митинги и массовые мероприятия, как минимум нарушение норм избирательного законодательства.  

Александр Лукашенко: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется очень дорого за это заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден.

Факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка – это абсолютно недопустимо и подлежит ответственности. Но ладно бы людям в погонах, угрожают или провоцируют их. Но ведь угрозы сегодня сыплются со всех сторон в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий. Участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, потому что еще участковых комиссий по президентским выборам нет. Но уже в адрес тех, кто проводил эти выборы парламентские, в адрес их семей со всех сторон угрозы. Это что такое? Если идут угрозы – это уголовное нарушение и преследуется по уголовному праву.

Александр Лукашенко: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет»

Нам всем понятно, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию. Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется, все понимают, что придумают что-то новое. И не эти кандидаты, основные и те, кто в декорациях участвуют. Не они это придумывают, есть хозяева, которые платят деньги. Они исполнители, это вы тоже знаете.

Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки. Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: «А, як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете.

Александр Лукашенко: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет»

Мы имеем дело с так называемыми «современными» предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве.

Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, в Европе как супердемократичные государства (которые, кстати, нас поучали демократии) обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон.

Александр Лукашенко: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет»

Президент заверил, что государство способно обеспечить законность во всем, чтобы белорусы и в будущем могли спокойно ходить по улицам и гордиться своей страной.

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Новости Беларуси. Главная задача органов национальной безопасности – сохранить стабильность и порядок в стране. На это 9 июня особое внимание обратил Александр...
 
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