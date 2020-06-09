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Экс-защитник сборной Беларуси по хоккею Павел Черноок возобновил карьеру

09.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок возобновил карьеру и уедет в Европу, сообщил belarushockey.com.

"Защитник Павел Черноок подписал контракт с "Бриансоном", который выступает в сильнейшем чемпионате Франции. Габаритный игрок обороны взял себе 82-й номер", - говорится в сообщении.

Минувший сезон Черноок пропустил. Ранее 33-летний хоккеист уже выступал в чемпионате Франции, защищая цвета "Лиона".

В активе Черноока есть опыт игры в КХЛ за минское "Динамо", а также два чемпионата мира в составе сборной Беларуси.
 
 
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Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок возобновил карьеру и уедет в Европу, сообщил belarushockey.com.
 
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