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Экс-защитник сборной Беларуси по хоккею Павел Черноок возобновил карьеру
Источник материала: Партизан
Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок возобновил карьеру и уедет в Европу, сообщил
"Защитник Павел Черноок подписал контракт с "Бриансоном", который выступает в сильнейшем чемпионате Франции. Габаритный игрок обороны взял себе 82-й номер", - говорится в сообщении.
Минувший сезон Черноок пропустил. Ранее 33-летний хоккеист уже выступал в чемпионате Франции, защищая цвета "Лиона".
В активе Черноока есть опыт игры в КХЛ за минское "Динамо", а также два чемпионата мира в составе сборной Беларуси.
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Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок возобновил карьеру и уедет в Европу, сообщил belarushockey.com.
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