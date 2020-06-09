«Мерзкие воспоминания»: Фадеев высказался о работе с группой Serebro

Источник материала: ОНТ

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что работа с группой Serebro оставила у него мерзкие воспоминания. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram, пишет РИА Новости.

Продюсер поделился новым видео с композицией Маши Вебер «На ветру» и заявил, что в настоящее время он получает удовольствие от работы.

В комментариях возникла дискуссия, одна из поклонниц продюсера попросила его возродить группу Serebro.

Ранее в эфире канала НТВ продюсер также сделал откровенное признание. По его словам, конфликт с участницами Serebro возник, когда продюсер осознал, что подопечные его используют, хотя он относится к нем честно.

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