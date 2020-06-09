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«Мерзкие воспоминания»: Фадеев высказался о работе с группой Serebro
Источник материала: ОНТ
Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что работа с группой Serebro оставила у него мерзкие воспоминания. Об этом он
Продюсер поделился новым видео с композицией Маши Вебер «На ветру» и заявил, что в настоящее время он получает удовольствие от работы.
В комментариях возникла дискуссия, одна из поклонниц продюсера попросила его возродить группу Serebro.
Ранее в эфире канала НТВ продюсер также сделал откровенное признание. По его словам, конфликт с участницами Serebro возник, когда продюсер осознал, что подопечные его используют, хотя он относится к нем честно.
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Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что работа с группой Serebro оставила у него мерзкие воспоминания. Об этом он рассказал подписчикам в...
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