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По популярности Виктор Бабарико обогнал Тиму Белорусских, ЛСП и Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Digital-агентство Gusarov составило рейтинг популярности участников президентской кампании 2020 года,
Исследование агентства проводилось за период с 5 мая по 5 июня включительно. «Популярность» определялась частотой запросов от пользователей из Беларуси в поисковых системах «Яндекс» и Google. Для сравнения авторы мониторинга также составили топ запросов наиболее известных беларусов из мира музыки, спорта и шоу-бизнеса. Результаты говорят сами за себя:
Агентство Gusarov намеренно не включало в подборку Александра Лукашенко, выдвигающегося на шестой срок. Но к концу мая
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