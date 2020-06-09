По популярности Виктор Бабарико обогнал Тиму Белорусских, ЛСП и Лукашенко

Источник материала: KYKY

Digital-агентство Gusarov составило рейтинг популярности участников президентской кампании 2020 года, пишет портал naviny.by. Виктор Бабарико оказался в лидерах.

Исследование агентства проводилось за период с 5 мая по 5 июня включительно. «Популярность» определялась частотой запросов от пользователей из Беларуси в поисковых системах «Яндекс» и Google. Для сравнения авторы мониторинга также составили топ запросов наиболее известных беларусов из мира музыки, спорта и шоу-бизнеса. Результаты говорят сами за себя:

Агентство Gusarov намеренно не включало в подборку Александра Лукашенко, выдвигающегося на шестой срок. Но к концу мая выяснилось , что, если судить по данным Google Trends, в поисковых запросах с начала сбора подписей Бабарико с отрывом обогнал Лукашенко. При этом чаще всего информацию о Викторе гуглят в Минске. К слову, сегодня экс-банкир объявил, что собрал уже больше 230 тысяч подписей за свое выдвижение в кандидаты. Хотя для этого достаточно и ста тысяч.