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По популярности Виктор Бабарико обогнал Тиму Белорусских, ЛСП и Лукашенко

09.06.2020 14:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Digital-агентство Gusarov составило рейтинг популярности участников президентской кампании 2020 года, пишет портал naviny.by. Виктор Бабарико оказался в лидерах.

Исследование агентства проводилось за период с 5 мая по 5 июня включительно. «Популярность» определялась частотой запросов от пользователей из Беларуси в поисковых системах «Яндекс» и Google. Для сравнения авторы мониторинга также составили топ запросов наиболее известных беларусов из мира музыки, спорта и шоу-бизнеса. Результаты говорят сами за себя:

Агентство Gusarov намеренно не включало в подборку Александра Лукашенко, выдвигающегося на шестой срок. Но к концу мая выяснилось, что, если судить по данным Google Trends, в поисковых запросах с начала сбора подписей Бабарико с отрывом обогнал Лукашенко. При этом чаще всего информацию о Викторе гуглят в Минске. К слову, сегодня экс-банкир объявил, что собрал уже больше 230 тысяч подписей за свое выдвижение в кандидаты. Хотя для этого достаточно и ста тысяч.

Читайте по теме: «Если человек соврет, через пять лет его не будет». Виктор Бабарико о Лукашенко, выборах и экономике Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Digital-агентство Gusarov составило рейтинг популярности участников президентской кампании 2020 года, пишет портал naviny.by. Виктор Бабарико оказался в лидерах. Исследование...
 
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