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Сектор общепита в Беларуси к октябрю может сократиться в 2 раза

09.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ассоциация рестораторов Беларуси опубликовала в своем телеграм-канале результаты опроса представителей этого бизнеса. В опросе, который проводился в конце мая, приняло участие более 400 респондентов.

Сектор общепита в Беларуси к октябрю может сократиться в 2 раза
Иллюстрационное фото
Согласно представленным данным 26% опрошенных сообщили, что за последние два месяца (апрель-май) у них выручка сократилась более, чем на 90%. О сокращении выручки более, чем на 40% сообщило в целом 82% респондента.

При этом в начале года 85% представителей бизнеса планировали расширение.

Однако, отвечая на вопрос о перспективах, большинство рестораторов надеются на увеличение выручки и постепенное восстановление. Так 46% опрошенных прогнозируют увеличение выручки в июне-сентябре по сравнению с майской выручкой. 27% считают, что она останется на уровне мая.

Если ситуация на рынке не изменится, то 22% респондента вынуждены будут закрыться через месяц, 27% — через 3 месяца, 8% — через 5 месяцев, а 10% смогут проработать до конца года. Однако больше всего опрошенных (29%) планируют продолжать работать после оптимизации своих бизнесов. 4% компаний уже сообщили о своем закрытии.

Среди тех, кто вынужден будет закрыть свой бизнес почти четверть (24%) уедут из страны, но ровно столько же не планируют уходить из сферы общепита и будут искать новые возможности в этом секторе.

Однако больше всего (33%) респондентов сообщили, что будут искать возможности в других сферах бизнеса.

Известный в Беларуси экономист Ярослав Романчук сообщил в своем Фейсбуке, что общепит — это не просто еда, «Золотая рыбка» экономики и подкрепил свою точку зрения некоторыми цифрами. Он сообщил, что результаты опроса дают основания утверждать о сокращении сектора «Общественного питания» более чем в два раза ещё до конца второго квартала 2020 г. Беларусь может вступить в 2021 год без 60—75% существующих объектов общественного питания.

На начало текущего года беларусский сектор «Общественного питания» насчитывал это почти 13,5 тысяч объектов, из которых более тысячи — рестораны. В Минске (за исключением столовых) — 31% всех объектов. В нём работает около 85 тыс. или 2% рабочей силы. Выручка сектора ~$1,4 млрд (2,2% ВВП). Объекты общепита ежегодно уплачивают налогов на $180—220 млн (0,7—0,9% доходов бюджета Беларуси).

Ценность общепита для Беларуси выходит далеко за рамки уплачиваемых налогов и создаваемых рабочих мест. Государство и частный сектор заинвестировало более $7 млрд в транспортную, туристическую инфраструктуру, в том числе гостиницы, авиакомпанию, экологические проекты (типа «Августовский канал»), образовательные учреждения и индустрию красоты. Эти инвестиции работают далеко не на полную мощность, не приносят стране той выгоды, на которую рассчитывало правительство.

Под угрозой исчезновения нах ятся 30—40 тысяч рабочих мест, а с учётом количества семей, которые получают доход от занятости в данном секторе, более 100 тысяч человек окажется без доходов. Совокупные убытки, объём упущенной выгоды для Беларуси от неприятия мер поддержки (налоговая, регуляторная, тарифная) сектора «Общественное питание» в 2020—2021гг. в 2—3% ВВП.
 
Теги: Минск
 
 
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Ассоциация рестораторов Беларуси опубликовала в своем телеграм-канале результаты опроса представителей этого бизнеса. В опросе, который проводился в конце мая,...
 
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