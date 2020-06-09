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На тушении пожара на МТЗ задействовали 19 единиц техники МЧС

09.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе спасателям удалось ликвидировать в течение получаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На тушении пожара на МТЗ задействовали 19 единиц техники МЧС

Утром минчане заметили сильное задымление со стороны улиц Буденного и Долгобродской. На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, видно, как огонь вырывается наружу.

На тушении пожара на МТЗ задействовали 19 единиц техники МЧС

После сообщения в МЧС к месту происшествия были направлены две автоцистерны. Возгорание локализовали буквально в течение 15 минут. Выяснилось, что загорелась покрасочная камера и кровля здания на площади 60 квадратных метров.

На тушении пожара на МТЗ задействовали 19 единиц техники МЧС

Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Сегодня в 09:15 на номер 101 поступило сообщение о возгорании на территории открытого акционерного общества «МТЗ» по улице Долгобродской. Через две минуты первые подразделения МЧС прибыли к месту происшествия. Наблюдалось сильное задымление. В 09:49 пожар был ликвидирован. На ликвидации пожара было задействовано 19 единиц техники МЧС.

На тушении пожара на МТЗ задействовали 19 единиц техники МЧС

Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация также не потребовалась. Причина произошедшего выясняется.

Люди в материале: Марина Земченок

 
 
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Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе спасателям удалось ликвидировать в течение получаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром...
 
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