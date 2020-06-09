На тушении пожара на МТЗ задействовали 19 единиц техники МЧС

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе спасателям удалось ликвидировать в течение получаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Утром минчане заметили сильное задымление со стороны улиц Буденного и Долгобродской. На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, видно, как огонь вырывается наружу.





После сообщения в МЧС к месту происшествия были направлены две автоцистерны. Возгорание локализовали буквально в течение 15 минут. Выяснилось, что загорелась покрасочная камера и кровля здания на площади 60 квадратных метров.





Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Сегодня в 09:15 на номер 101 поступило сообщение о возгорании на территории открытого акционерного общества «МТЗ» по улице Долгобродской. Через две минуты первые подразделения МЧС прибыли к месту происшествия. Наблюдалось сильное задымление. В 09:49 пожар был ликвидирован. На ликвидации пожара было задействовано 19 единиц техники МЧС.





Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация также не потребовалась. Причина произошедшего выясняется.