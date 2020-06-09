|
На тушении пожара на МТЗ задействовали 19 единиц техники МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе спасателям удалось ликвидировать в течение получаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром минчане заметили сильное задымление со стороны улиц Буденного и Долгобродской. На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, видно, как огонь вырывается наружу.
После сообщения в МЧС к месту происшествия были направлены две автоцистерны. Возгорание локализовали буквально в течение 15 минут. Выяснилось, что загорелась покрасочная камера и кровля здания на площади 60 квадратных метров.
Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация также не потребовалась. Причина произошедшего выясняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе спасателям удалось ликвидировать в течение получаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)