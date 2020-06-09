Солигорский РОВД ищет сбежавшего из больницы с диагнозом COVID-19 мужчину

Источник материала: Слуцк Город





Правоохранительные органы города белорусских калийщиков устанавливают местонахождение пропавшего без вести Александра Сергеевича Гавриловича, сообщил esoligorsk.by .

28 мая 2020 года житель деревни Величковичи Солигорского района после регистрации самовольно покинул приемное отделение 4-й городской клинической больницы Минска с диагнозом «Левосторонняя пневмония, COVID».

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, нос прямой, губы тонкие, волосы темно-русые волнистые, средней длины, речь невнятная, шепелявит, размер обуви 41.

Особые приметы: имеется только 2 зуба спереди (один — в верхней челюсти, второй — в нижней), после операции на голове по трепанации черепа имеется вмятина, ходит медленно. Страдает приступами эпилепсии, систематически злоупотребляет алкоголем в анамнезе «белая горячка».

Просим граждан, которым что-либо о местонахождении разыскиваемого, позвонить в Солигорский РОВД по телефонам: (80174)-332025, -282202, (8029)-3378546, (8029)-7678546 или 102.