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Солигорский РОВД ищет сбежавшего из больницы с диагнозом COVID-19 мужчину

09.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Солигорский РОВД ищет сбежавшего из больницы с диагнозом COVID-19 мужчину

Правоохранительные органы города белорусских калийщиков устанавливают местонахождение пропавшего без вести Александра Сергеевича Гавриловича, сообщил esoligorsk.by.

28 мая 2020 года житель деревни Величковичи Солигорского района после регистрации самовольно покинул приемное отделение 4-й городской клинической больницы Минска с диагнозом «Левосторонняя пневмония, COVID».

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, нос прямой, губы тонкие, волосы темно-русые волнистые, средней длины, речь невнятная, шепелявит, размер обуви 41.

Особые приметы: имеется только 2 зуба спереди (один — в верхней челюсти, второй — в нижней), после операции на голове по трепанации черепа имеется вмятина, ходит медленно. Страдает приступами эпилепсии, систематически злоупотребляет алкоголем в анамнезе «белая горячка».

Просим граждан, которым что-либо о местонахождении разыскиваемого, позвонить в Солигорский РОВД по телефонам: (80174)-332025, -282202, (8029)-3378546, (8029)-7678546 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы города белорусских калийщиков устанавливают местонахождение пропавшего без вести Александра Сергеевича Гавриловича.
 
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