Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Источник материала: Виртуальный Брест

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, сообщает российская газета "Известия" .





Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму. Падение оборота в этом секторе составило от 95% до 100%, а недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 трлн российских рублей.

При этом обстановка более чем в 40 регионах РФ была признана подходящей для открытия отелей. По словам Александра Курносова, если же действующие ограничения на внешних рубежах России сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти. Это связано с увеличившимся спросом на российские курорты.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30%", - отметил он.

По прогнозу эксперта, рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым.