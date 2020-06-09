В ЕС требуют от Беларуси снятия обвинений с блогера Тихановского и других активистов

Источник материала: Tut.by

В Евросоюзе приняли к сведению выдвинутые в Беларуси обвинения блогеру Сергею Тихановскому и семи другим активистам и требуют от Минска их освобождения, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает Interfax.by .



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«Учитывая безосновательный характер преследования и содержания в заключении Тихановского, мы потребовали его безусловного освобождения и отмены всех обвинений против него и других лиц», — сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

«Во-вторых, Беларусь в настоящее время находится в избирательной кампании. Парламентские выборы в прошлом году оказались упущенной возможностью провести их по европейским нормам. Теперь для Беларуси очень важно обеспечить соблюдение фундаментальных прав и прав человека белорусского населения», — продолжил Стано.

Но чтобы это было сделано, по его словам, «нужен иной контекст», который позволил бы переход Беларуси к демократии.

Представитель Борреля напомнил позицию ЕС: «Результаты этих выборов и то, как их проведут, будут иметь решающее значение для отношений между Европейским союзом и Беларусью».

«Дело Тихановского»

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения. Юристы общественной организации «Правовая инициатива» подали сообщение о задержании Сергея Тихановского в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН.

Сейчас по «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

Сегодня, 9 июня, Следственный комитет прокомментировал «дело Тихановского». Ему и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

Накануне постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси, депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс 8 июня обратился к вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой отреагировать на происходящие в Беларуси репрессии в отношении демонстрантов и представителей гражданского общества.