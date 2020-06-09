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В ЕС требуют от Беларуси снятия обвинений с блогера Тихановского и других активистов
Источник материала: Tut.by
В Евросоюзе приняли к сведению выдвинутые в Беларуси обвинения блогеру Сергею Тихановскому и семи другим активистам и требуют от Минска их освобождения, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает
«Учитывая безосновательный характер преследования и содержания в заключении Тихановского, мы потребовали его безусловного освобождения и отмены всех обвинений против него и других лиц», — сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
«Во-вторых, Беларусь в настоящее время находится в избирательной кампании. Парламентские выборы в прошлом году оказались упущенной возможностью провести их по европейским нормам. Теперь для Беларуси очень важно обеспечить соблюдение фундаментальных прав и прав человека белорусского населения», — продолжил Стано.
Но чтобы это было сделано, по его словам, «нужен иной контекст», который позволил бы переход Беларуси к демократии.
Представитель Борреля напомнил позицию ЕС: «Результаты этих выборов и то, как их проведут, будут иметь решающее значение для отношений между Европейским союзом и Беларусью».
«Дело Тихановского»
Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
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Сейчас по «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.
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Представитель Борреля напомнил позицию ЕС: «Результаты этих выборов и то, как их проведут, будут иметь решающее значение для отношений между Европейским союзом и...
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