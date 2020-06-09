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В Слуцком районе снова запретили посещать леса
09.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с установлением 3-го класса пожарной опасности в лесах Слуцкого района на основании Решения Слуцкого райисполкома №1418 от 14.04.2020 года с 9 июня 2020 г. ограничено их посещение. Об этом сообщили в «Слуцком лесхозе».
Отмечается, что при наступлении III класса пожарной опасности вводится ограничение нахождения на территории лесного фонда района путем запрещения:
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В связи с установлением 3-го класса пожарной опасности в лесах Слуцкого района на основании Решения Слуцкого райисполкома №1418 от 14.04.2020 года с 9 июня 2020 г....
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