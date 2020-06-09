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В Слуцком районе снова запретили посещать леса

09.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с установлением 3-го класса пожарной опасности в лесах Слуцкого района на основании Решения Слуцкого райисполкома №1418 от 14.04.2020 года с 9 июня 2020 г. ограничено их посещение. Об этом сообщили в «Слуцком лесхозе».

Отмечается, что при наступлении III класса пожарной опасности вводится ограничение нахождения на территории лесного фонда района путем запрещения:

  • въезда на территорию лесного фонда транспортных средств. Данное требование не распространяется на транспортные ср-ва юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и
  • органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Кодекса, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575;
  • разведения гражданами костров, использования открытого огня на территории лесного фонда;
  • проведения на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства;
  • организации и проведения массовых мероприятий.


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В связи с установлением 3-го класса пожарной опасности в лесах Слуцкого района на основании Решения Слуцкого райисполкома №1418 от 14.04.2020 года с 9 июня 2020 г....
 
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