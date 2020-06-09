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БРСМ запускает семейный интернет-челлендж "#раЗАм з бацькам"

09.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Белорусский республиканский союз молодежи проводит республиканский семейный интернет-челлендж "#раЗАм з бацькам", приуроченный ко Дню отца. Об этом рассказала  І секретарь районного комитета БРСМ Арина Бородынкина.

В преддверии Дня отца, который празднуют во всем мире в третье воскресенье июня, активисты молодежной организации  приглашают отцов активно включиться в интернет-челленж "#раЗАм з бацькам". Это своего рода известный всем «Папазал», только в удаленном формате.  

Для того, чтобы стать участником интернет-челленжа, необходимо создать видеоролики о том, как папы и их маленькие дети вместе занимаются физической культурой. Это может быть утренняя зарядка, силовые упражнения, спортивные игры - как дома, так и на свежем воздухе. Семейный спортивный интернет-челлендж стартует 18 июня и завершится в День отца.

Видеоролик необходимо снять в горизонтальном положении продолжительностью до 1 минуты и выложить на личных страницах в соцсетях, сопроводив хештегами #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам. "Созданные ролики просим пап размещать с 18 по 21 июня у себя на личных страницах в социальных сетях и сопровождать текстовым комментарием о его участниках, хештегами проекта и обязательно отметкой «brsmby", «brsmgrodno»

Интернет-челлендж "#раЗАм з бацькам" направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отцовско-детских отношений и популяризацию здорового образа жизни.

Стоит отметить, что 1 июня по инициативе молодежи Гродненской области стартовал семейный республиканский молодежный проект "#раЗАм з бацькамi", во время которого родители и их дети при поддержке волонтеров "Доброе сердце" благоустраивают детские площадки. В нашем районе молодежь взяла под свое кураторство детскую площадку по ул. Молодежной, расположенную во дворе дома №28.

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи проводит республиканский семейный интернет-челлендж "#раЗАм з бацькам", приуроченный ко Дню отца. Об...
 
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