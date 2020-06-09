Гонконг назвали самым дорогим городом для проживания иностранцев

Источник материала: ОНТ

Гонконг продолжает второй год подряд удерживать лидерство в списке самых дорогих городов мира для проживания приезжающих туда иностранцев. Рейтинг был составлен американской консалтинговой компанией Mercer, сообщает ТАСС.

Рейтинг был составлен на основе результатов опросов жителей 209 городов мира, анализа стоимости недвижимости, еды, хозяйственных товаров, одежды, общественного транспорта и развлечений.

Второе место в рейтинге досталось Ашхабаду, а третье – Токио. В десятку лидеров также вошли Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева и Пекин.

Самым дорогим городом Африки была признана Виктория (Сейшельские острова), а Латинской Америки – Сан-Хосе (Коста-Рика). Замыкают список Тунис, Виндхук и Ташкент.

Фото: pixabay

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