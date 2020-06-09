Польша получит от США Javelin - самые современные противотанковые ракеты в мире

Источник материала: Tut.by

Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение о покупке противотанковых управляемых ракет Javelin. За ближайший год все ПТУРы должны быть поставлены, пишет defenсe24.pl.



Фото: wikimedia.org

По словам пресс-секретаря инспекции вооружений майора Кшиштофа Платека, стоимость контракта составляет 54,5 миллиона долларов. На эти деньги американская сторона поставит полякам 50 пусковых установок и 180 ракет FGM-148 °F Javelin, а также комплекты по обучению и обслуживанию — диагностические и контрольно-измерительные приборы, запчасти, стационарные тренажеры и массогабаритные модели.

Технология производства ракет польской промышленности не предусмотрена. Договор подписали еще 13 мая, но без огласки, так что известно о нем стало только сейчас.

Новые пусковые установки и ракеты, скорее всего, поступят на вооружение трех бригад территориальных сил обороны, расположенных в восточной части Польши.

Переговоры по поставкам «Джавелинов» начались еще в сентябре 2019 года, Госдеп США согласился в марте.

Javelin — американская противотанковая управляемая ракета, используемая с 1990-х годов, стрельба производится по принципу «выстрелил и забыл». Стрелку достаточно несколько секунд удержать цель для захвата, затем задействуется инфракрасная головка самонаведения ракеты, и стрелок может заниматься другими делами. Дальность стрельбы — от 2,5 до 4 километров.