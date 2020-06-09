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Бабарико завёл профиль в TikTok и снял первое видео под хит Little Big

09.06.2020 15:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Виктор Бабарико решил зайти на молодую аудиторию. Экс-банкир, претендующий на пост президента Беларуси, завел профиль в популярной молодежной соцсети TikTok. И снял первое (и пока единственное) видео. Ролик уже забросали почти тысячей лайков и сотней восторженных комментариев, в которых желают Виктору удачи на выборах.

@viktar_babaryka

##бабарико

♬ Hypnodancer - Little Big

«Добрый день, дорогие друзья. Я – Виктор Бабарико, это моя официальная страница в TikTok. И я внесу интерес в вашу жизнь политикой. Я вас люблю и надеюсь, вам это понравится», – говорит Виктор и изображает руками «сердечко».

Музыка, которая звучит на фоне, – свежий хит «Hypnodancer» панк-рейв-группы Little Big. Клип на песню, в котором музыканты грабят казино благодаря «гипнотанцу», вышел 8 мая и уже собрал более 59,5 миллиона просмотров. А Бабарико к сегодняшнему дню собрал больше 230 тысяч подписей за свое выдвижение в кандидаты – хотя достаточно и одной сотни тысяч.

 
 
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Виктор Бабарико решил зайти на молодую аудиторию. Экс-банкир, претендующий на пост президента Беларуси, завел профиль в популярной молодежной соцсети TikTok. И снял...
 
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