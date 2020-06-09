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Температурные рекорды зафиксировали в двух областях Беларуси

09.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть первые температурные рекорды! Жара в Беларуси показала исторический максимум сразу в двух областях – Минской и Могилевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурные рекорды зафиксировали в двух областях Беларуси

Самым теплым городом страны в минувший понедельник (8 июня) стали Лельчицы в Гомельской области, там зафиксировали температуру в +31,4°C. В Минской области новый температурный рекорд установился в Нарочи: там было +29,9°C. В Могилевской сразу несколько населенных пунктов стали рекордсменами. В областном центре обновился максимум дня 64-летней давности.

Температурные рекорды зафиксировали в двух областях Беларуси

Синоптики не исключают новых рекордов – в стране установилась жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-7°С выше климатической нормы. До конца недели местами до +32-33°C. И только на севере Беларуси станет свежее.

Температурные рекорды зафиксировали в двух областях Беларуси

Из-за жары в Беларуси действует предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

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Новости Беларуси. Есть первые температурные рекорды! Жара в Беларуси показала исторический максимум сразу в двух областях – Минской и Могилевской, сообщили в...
 
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