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Приорбанк делает подарки при открытии пенсионного счета

09.06.2020 15:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Приорбанк

Чтобы оформить все без очереди, можно забронировать по телефону время посещения любого отделения, после чего прийти с паспортом и пенсионным удостоверением. Менеджеры банка сами передадут в управление по труду всю необходимую информацию. Таким же способом можно перевести пенсию из другого банка и получать больше привилегий.

По карточке Приорбанка можно получить манибэк от банка до 2% и дополнительные бонусы по программам лояльности, в том числе до 20% от партнеров KeyCard. Среди них – продуктовые сети, магазины товаров для животных, ювелирные салоны и т.д.

По карточке предусмотрены CМС-оповещение о зачислении пенсии и при совершении крупных покупок, а также дополнительный доход до 3% годовых от остатка на карточке. Оплачивать коммунальные платежи, связь, переводить деньги внутри страны и за рубеж можно в интернет-банке или мобильном приложении.

Также банк при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок набор полотенец.


Источник: Приорбанк
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Приорбанк до 1 августа при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок карточки Mastercard Standard. По ней можно снимать наличные в ближайшем банкомате...
 
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