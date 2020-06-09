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Приорбанк делает подарки при открытии пенсионного счета
Источник материала: Myfin
Чтобы оформить все без очереди, можно забронировать по телефону время посещения любого отделения, после чего прийти с паспортом и пенсионным удостоверением. Менеджеры банка сами передадут в управление по труду всю необходимую информацию. Таким же способом можно перевести пенсию из другого банка и получать больше привилегий.
По карточке Приорбанка можно получить манибэк от банка до 2% и дополнительные бонусы по программам лояльности, в том числе до 20% от партнеров KeyCard. Среди них – продуктовые сети, магазины товаров для животных, ювелирные салоны и т.д.
По карточке предусмотрены CМС-оповещение о зачислении пенсии и при совершении крупных покупок, а также дополнительный доход до 3% годовых от остатка на карточке. Оплачивать коммунальные платежи, связь, переводить деньги внутри страны и за рубеж можно в интернет-банке или мобильном приложении.
Также банк при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок набор полотенец.
Источник: Приорбанк
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