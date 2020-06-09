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Большинство водителей против. Балльной системы не будет в новом КоАП

09.06.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Балльная система не попадет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По ее словам, нововведение, которое было предложено Госавтоинспекцией, не прошло общественное обсуждение — против принятия новой системы высказалось большинство участников дорожного движения. Однако около 30% были «за», поэтому в будущем при доработке система может получить закрепление в последующих кодексах.

— Президенту докладывался вариант без балльной системы, в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении ответственности за ПДД, за некоторыми исключениями. Например, ужесточение за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала Чуприс.

Как предлагали «воспитывать» водителей

Суть была проста: за каждое нарушение ПДД водитель получает штрафные баллы. Если насобирает их 10 или более — лишается прав на шесть месяцев. «Отметка» должна была зависеть от того, в какую категорию попадает конкретное нарушение. Напомним, проектом Кодекса предусмотрена новая градация правонарушений.

Так, 1 балл дадут за так называемый административный проступок — это все, за что положен штраф до 10 базовых величин. Например, непристегнутый ремень, езда без ТО, разговор по мобильнику за рулем и так далее.

2 балла положено за значительное административное правонарушение (то, где штраф больше 10 базовых величин). Исходя из предлагаемой редакции КоАП, столько можно заработать, к примеру, за превышение скорости больше чем на 40 километров в час.

3 балла начислят за грубое административное правонарушение (это те нарушения, где при повторном их совершении наступает уголовная ответственность, а также те, за которые может быть наложен арест). Например, повторная езда за рулем без прав или передача машины такому лицу.

При этом, разумеется, ответственность за сами нарушения — штрафы и лишение прав — не отменяются.

 
 
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Около 30% водителей были «за», поэтому в будущем при доработке система может получить закрепление в последующих кодексах.
 
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