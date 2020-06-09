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Россия получит три полка С-400 и четыре - С-350

09.06.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский концерн «Алмаз-Антей» поставит по новым контрактам с Минобороны РФ до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей предприятия.


Фото: twitter.com/slyhedge

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь». Вся техника будет передана Вооруженным силам Российской Федерации не позднее 2023 года», — сообщили в концерне.

Система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Система С-350 «Витязь» разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

 
 
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