"Сокровища Фенна" найдены в США

Искали "сокровища Фенна" тысячи энтузиастов, несколько человек даже погибли во время своих экспедиций.





Поиски "сокровищ Фенна" завершились в США – неизвестный искатель кладов нашел сундук с драгоценностями, который антиквар спрятал 10 лет назад Скалистых горах, сообщил канал CNN.





Ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн, который около 20 лет руководил одной из лучших арт-галерей в Штатах, в 2010-м зарыл в Скалистых горах недалеко от города Санта-Фе сундук с сокровищами: самородки, монеты, драгоценные камни и ювелирные изделия. Он предложил всем желающим найди клад с помощью подсказок, зашифрованных в стихотворении.









Сейчас хозяин клада объявил, что его сокровища наконец найдены – кладоискатель, имя которого не известно, подтвердил находку фотографией.





Фенн объяснил, зачем он спрятал в горах клад – чтобы побудить американцев снова начать исследование природы, а также дать людям надежду после финансового кризиса, который начался в 2008 году.