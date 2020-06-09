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"Сокровища Фенна" найдены в США
Источник материала: Партизан
Кладоискатель нашел "сокровища Фенна", спрятанные в Скалистых горах в США
© CC BY 2.0 / Your Best Digs / Garrett Ace metal detecor screen
Искали "сокровища Фенна" тысячи энтузиастов, несколько человек даже погибли во время своих экспедиций.
Поиски "сокровищ Фенна" завершились в США – неизвестный искатель кладов нашел сундук с драгоценностями, который антиквар спрятал 10 лет назад Скалистых горах, сообщил канал CNN.
Ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн, который около 20 лет руководил одной из лучших арт-галерей в Штатах, в 2010-м зарыл в Скалистых горах недалеко от города Санта-Фе сундук с сокровищами: самородки, монеты, драгоценные камни и ювелирные изделия. Он предложил всем желающим найди клад с помощью подсказок, зашифрованных в стихотворении.
Искали "сокровища Фенна" тысячи энтузиастов, несколько человек погибли во время своих экспедиций.
Сейчас хозяин клада объявил, что его сокровища наконец найдены – кладоискатель, имя которого не известно, подтвердил находку фотографией.
Фенн объяснил, зачем он спрятал в горах клад – чтобы побудить американцев снова начать исследование природы, а также дать людям надежду после финансового кризиса, который начался в 2008 году.
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Кладоискатель нашел "сокровища Фенна", спрятанные в Скалистых горах в США
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