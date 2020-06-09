Сбрасываем вес правильно: простые правила для тех, кто хочет похудеть

Источник материала: ОНТ

Чтобы сбросить лишние килограммы, в день нужно съедать три порции овощей и две порции фруктов, исключить из своего рациона быстрые углеводы и соблюдать режим, пишет ТАСС со ссылкой на заключение Роскачества.

Специалисты рекомендуют завтракать в течение часа после пробуждения. Промежуток между приемами пищи должен составлять три-четыре часа. Ужинать необходимо за три-четыре часа до сна.

По словам экспертов, половину тарелки должны занимать овощи, четверть – медленные углеводы и еще одну четверть – нежирный белок. Быстрые углеводы нужно исключить из своего меню. Также следует помнить об употреблении воды.

«Воду нужно пить медленно, а не залпом, чтобы она проходила в клетки. Дело в том, что ферменты, обеспечивающие метаболизм, работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны», – пояснили специалисты.

Кроме питания нужно соблюдать режим. Ложиться спать лучше всего до полуночи. Ежедневно необходимо проделывать минимум десять тысяч шагов, в том числе в квартире. Также специалисты напомнили: худеть нужно постепенно, чтобы не возникло сложностей с удерживанием веса.

ФОТО: pixabay.com

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